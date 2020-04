Bomba na Otoku: mladi Anglež pred rekordnim prestopom

Zvezdnik dortmundske Borussie Jadon Sancho je že dolgo časa velika želja številnih angleških velikanov. Govorice o njegovi vrnitvi na Otok so se pojavile že v preteklem poletju. Zgodilo se ni nič, zdaj pa je spet zavrelo. V času koronakrize so se po besedah otoškega tabloida dogovorili o vseh podrobnostih. Pod vprašajem naj bi bila le še odškodnina – Borussia zahteva več kot sto milijonov evrov.

Angleški reprezentant se je leta 2017 za manj kot osem milijonov evrov iz Man Cityja preselil k Borussii, kjer je ponujeno priložnost sprejel z odprtimi rokami in nemudoma opozoril nase. Njegova tržna vrednost je v tem obdobju s petih milijonov evrov poskočila na norih 130 milijonov evrov, kar je morda malce preveč, da bi ga kdo kupil, vseeno pa Borussia zahteva in želi dobiti več kot sto milijonov evrov.

Zahtevajo kar 120 milijonov evrov?

V Nemčijo se je preselil iz Man Cityja, ker tam ni dobil priložnosti. Pep Guardiola ga je spregledal. Foto: Reuters Sancho je že dolgo na radarju največjih angleških klubov. Želijo si ga velikani, kot so Chelsea, Liverpool in Manchester United, ki naj bi bil najbolj konkreten. The Sun celo trdi, da so se rdeči vragi z mladeničem že vse dogovorili. Tako o plači kot tudi dolžini pogodbe, vprašljiva je le še višina odškodnine.

Borussia po pisanju angleškega tabloida zahteva kar 120 milijonov evrov, vprašanje pa je, ali bo United plačal tolikšno vsoto. Govori se, da rdeči vragi računajo na to, da bo zaradi koronakrize, ki bo zamajala številne klube, med katerimi bi lahko imela težave tudi Borussia, Angležu padla cena.

Debitiral pri 17 letih

Sancho je za Borussio debitiral že pri 17 letih. V prvi sezoni je za člansko ekipo rumeno-črnih v 12 nastopih dosegel zadetek in dodal štiri podaje, v drugi pa že postal eden od nosilcev in odigral kar 43 tekem. Sodeloval je pri 32 zadetkih (13 zadetkov, 19 podaj).

V letošnji sezoni je odigral 35 tekem. Dosegel je 17 zadetkov in 19 podaj. Številke bo zagotovo še izboljšal, če se bo sezona nadaljevala. Za zdaj vse kaže na to, da se bo.

TOP 5 nakupov v premier league: 1. Paul Pogba (Juventus ---> Man Utd): 105 milijonov evrov 2. Harry Maguire (Leicester City ---> Man Utd): 87 milijonov evrov 3. Romelu Lukaku (Everton ---> Man Utd): 84,7 milijona evrov 4. Virgil van Dijk (Southampton ---> Liverpool): 84,65 milijona evrov 5. Rodri (Atletico Madrid ---> Man City): 70 milijonov evrov

Je Jadon Sancho vreden več kot 100 milijonov evrov? Ne. 57,63% +

Da. 8,47% +

Vreden si toliko, kolikor je nekdo pripravljen plačati zate. 33,90% +

