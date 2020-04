Kruta napoved, ki žalosti navijače Barcelone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrata stadiona Camp Nou bodo zaprta najmanj do novembra

Navijači Barcelone se bodo morali sprijazniti z dejstvom, da bodo vrata stadiona Camp Nou za ogled srečanj zaradi pandemije koronavirusa zaprta vsaj do 15. novembra. Sliši se kruto, še bolj krut pa je podatek, da je to v bistvu optimističen scenarij, kar se tiče napovedi vrnitve tekem pred polnimi tribunami v Barceloni. Če bi obveljal drugi scenarij, bi Camp Nou spominjal na stadion duhov vse do februarja 2021!

Barcelona spada med največje nogometne klube, njen stadion Camp Nou pa med enega najbolj veličastnih, kar jih je najti na svetu. Resda ni najbolj udoben, večina tribun je brez strehe, a je že stekel projekt prenove, po katerem naj bi objekt v prestolnici Katalonije leta 2024 zaživel v novi, moderni preobleki.

Mogočni stadion v največjem katalonskem mestu sprejme skoraj 100 tisoč gledalcev. Foto: Reuters

Ko so na sporedu največje tekme, se na Camp Nouu stiska skoraj 100 tisoč gledalcev! Nogometaši komaj čakajo, da lahko zaigrajo na tako spektakularnem prizorišču, zato je razočaranje, ker se bo do nadaljnjega v Španiji (če sploh) igralo pred praznimi tribunami, še toliko večje. Camp Nou, eden najbolj mogočnih stadionov, kjer domači privrženci že leta in leta občudujejo mojstrstvo Lionela Messija, bo vsaj sedem mesecev spominjal na stadion duhov. Tribune bodo prazne. Pandemija koronavirusa je preprečila načrte, kako bi lahko v Španiji potekale nogometne tekme pred polnimi tribunami.

Dva scenarija: do novembra ali celo februarja!

Lionel Messi bo na domačih tekmah Barcelone še dolgo pogrešal navijače. Foto: Reuters Časnik La Vanguardia, ki ima sedež v Barceloni, je danes predstavil zaključke klubskega poročila o tem, kdaj bi lahko Camp Nou spet odprl vrata navijačem.

Analizo je opravil klub in se pri tem posvetil tudi finančni plati, da se bo lažje prilagodil določenim spremembam zaradi pomanjkanja načrtovanih prihodkov, prevladoval bo minus zaradi neprodanih vstopnic. V poročilu se omenjata dva možna scenarija. Prvi, bolj optimistične narave, pravi, da se bo špansko prvenstvo na praznih stadionih nadaljevalo 15. junija. Nova sezona bi se začela tri mesece pozneje (15. septembra), Camp Nou pa bi prvič odprl vrata navijačem 15. novembra.

Drugi scenarij, za mnoge tudi bolj realen, zagovarja idejo, da v tej sezoni ne bo več tekem ter da se bo nova sezona začela 15. septembra. Prestopni rok bi trajal od 15. avgusta do 15. septembra, Camp Nou pa bi bil prazen vse do februarja 2021. Tako bi imeli navijači prepovedan vstop na tekme Barcelone, trenutno vodilnega španskega prvoligaša, še deset mesecev, kar bi bil za vse, ki obožujejo nogomet, ogromen udarec.

Finančna stiska Barcelone

Predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu se je znašel pred velikim izzivom. Foto: Reuters Barcelona v zadnjih tednih doživlja kar nekaj neprijetnosti. V poletnem prestopnem roku želi okrepiti napad, največji želji sta Argentinec Lautaro Martinez (Inter) in stari znanec, Brazilec Neymar (PSG), v klubu pa vlada vodstvena kriza.

Predsednik Josep Maria Bartomeu, ki prihodnje leto naj ne bi kandidiral na volitvah, je deležen številnih kritik. Nedavno je izgubil šest članov upravnega odbora, med njimi tudi dva podpredsednika, ki se nista strinjala z odnosom predsednika do igralcev, zlasti kapetana in prvega zvezdnika Messija, katerih imena so bila očrnjena v medijih, saj naj ne bi bili pripravljeni sprejeti klubski ukrep o nižanju plač. Argentinec je jezno sporočil, da je bila resnica povsem drugačna.

Camp Nou spada med priljubljene turistične znamenitosti mesta Barcelona. Foto: Reuters

Barcelona se je znašla v finančni stiski, zato bi lahko poleti prodala veliko igralcev. Ker bo Camp Nou zaprt vsaj do sredine novembra, bo sledil še izpad sredstev od prodaje vstopnic, ki prispeva pomemben delež pri polnjenju klubskega proračuna. Objekt bo tudi ves čas zaprt za turiste, ki so ga redno obiskovali in občudovali kot eno izmed mestnih znamenitosti, obveznih za ogled.

Kakšen bo Camp Nou v novi preobleki:

Ne pozabimo, stadion Barcelone sprejme skoraj 100 tisoč obiskovalcev, čez štiri leta, ko naj bi bila dokončana prenova, pa bo kapaciteta objekta, prav vsi sedeži bodo pod streho, celo 105 tisoč!