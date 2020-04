Barcelona je že izbrala poletni tarči, a ji ne bo lahko

Argentinski napadalec Lautaro Martinez, ki je v tej sezoni zabil 16 golov za Inter – pet od teh v ligi prvakov, v kateri je mrežo zatresel tudi na tekmi proti Barceloni –, naj bi bil prvi poletni izbor pri nakupovanju Kataloncev na poletni nogometni tržnici.

Dvaindvajsetletnik, ki je v Milano leta 2018 iz argentinskega Racinga prišel za 25 milijonov evrov, je eden najbolj vročih napadalec v evropskem nogometu in kot tak že dlje časa želja Barcelone, ki želi osvežiti napad, s katerim je imela pred prekinitvijo sezone zaradi izbruha koronavirusa veliko težav. Poškodovala sta se namreč Ousmane Dembele in Luis Suarez, ki bo v začetku naslednjega leta praznoval že 34. rojstni dan, tako da je osvežitev katalonskega napada nujna.

Ni skrivnost, da se pri Barceloni že dolgo časa spogledujejo z idejo, da bi k sebi vrnili Neymarja, ki je pred tremi leti v PSG prestopil za rekordnih 222 milijonov evrov. Kot ni skrivnost niti to, da si povratka v Katalonijo želi tudi Brazilec, a je nakup najdražjega v zgodovini nogometa, ki ima s Parižani veljavno pogodbo do leta 2022, trenutno prevelik zalogaj za Katalonce.

Takole je mladi Argentinec oktobra lani pred navijači Barcelone proslavljal zadetek, ki ga je zabil za Inter. Se bo pred njimi kmalu veselil v dresu Kataloncev? Foto: Reuters

111 milijonov ne morejo plačati, zato ponujajo igralce

Zato pri Barceloni že nekaj časa tipajo teren v Milanu, od koder želijo k sebi zvabiti Martineza. Tudi njegov nakup ne bo poceni, saj ima Argentinec v pogodbi z Interjem, podpisani do leta 2023, zapisano klavzulo, ki mu odhod iz Milana dopušča zgolj ob plačilu odškodnine v višini 111 milijonov evrov, kar je za Barcelono preveč. Katalonci so namreč v precej slabem finančnem stanju, ki se je ob zadnji krizi seveda še poslabšalo, zato toliko denarja niso pripravljeni odšteti.

Obstajala naj bi možnost, da posel izpeljejo nekoliko drugače, in naj bi bila glede na to, da si prihoda v Barcelono nadvse želi tudi Martinez, izvedljiva. Pri Barceloni bi bili ob odškodnini pripravljeni v Milano poslati katerega izmed nogometašev, ki so zanimivi Interju. To naj bi bili čilski vezist Arturo Vidal, ki si želi povratka v Italijo, brazilski vezist Arthur, španski vezist Carles Alena in mladi španski branilec Marc Cucurella.

Prvi mož Barcelone Josep Maria Bartomeu je vse bolj na udaru. Na čelo kluba je prišel leta 2015, a je veliko vprašanje, ali bo tam ostal tudi po novih predsedniških volitvah, ki bodo na sporedu prihodnje leto. Foto: Reuters

Kriza v vodstvu Barcelone, kako velika je finančna luknja?

Pri Interju naj bi bili na tak posel predvsem zaradi tega, ker Martinez menda pritiska za prestop v Barcelono, pripravljeni, a je vseeno veliko vprašanje, ali so ga Španci sposobni izpeljati. Znano je, da v klubu v zadnjih mesecih vlada vodstvena kriza. Na udaru je predvsem predsednik Josep Maria Bartomeu, ki ima veliko nesoglasij s številnimi v klubu, predvsem nogometaši na čelu z Lionelom Messijem. Kriza je vrhunec dosegla pred dnevi, ko je odstopilo šest pomembnih članov klubske uprave.

Dejstvo je tudi to, da je Barcelona v finančni stiski. Če gre verjeti besedam enega izmed članov kluba Jaumeja Rouresa, je ta precej huda. "Bartomeu bo za seboj pustil veliko luknjo. Barcelona ima velike finančne težave, ki jih v klubu želijo skriti. Če si dolžan 800 milijonov evrov, potem težko načrtuješ prihodnost," je v intervjuju za španski ABC povedal prvi mož Mediapro, največjega španskega podjetja, ki se ukvarja s televizijsko produkcijo in pravicami.