Pekel in groza: želel si je sleči kožo

Osemindvajsetletnega Šveda je najprej bolelo grlo, nato pa se mu je stanje hitro poslabšalo, ponj je moralo reševalno vozilo. "Dokler ni prišla pomoč, so z mano govorili po telefonu, ne spomnim se več, o čem smo govorili. Naslednja stvar, ki se je spomnim, so osebe v zaščitnih oblekah, ki so mi nadele masko," svojo izkušnjo razlagal nogometaš IK Oddevolda, čigar telesna temperatura ob prihodu v bolnišnico je bila kar 41 stopinj Celzija.

A pravi pekel pa se je šele začel. "Želel sem si sleči kožo, gorel sem. Nikoli v življenju še nisem prejel toliko injekcij. Vsako uro so me pregledovali," doda.

🇸🇪 Footballer Kamal Mustafa, 28 & still on oxygen, tells his horror Covid-19 story



🗣️ I looked to the right: people were on respirators. I looked to the left: the same. That's when panic set in. It’s the scariest thing I’ve ever experienced in my life.https://t.co/9WQmGQb1WM