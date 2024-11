Trener Olimpije opozarja Uefo na slabo kakovost zelenice v Helsinkih

Četrtek, 7. november:

Ob 18.45 se bosta na Bolt Areni v Helsinkih spopadla HJK in Olimpija. Pred šestimi leti sta se ekipi udarili v kvalifikacijah za ligo Europa, Ljubljančani pa so brez težav ugnali finskega velikana (4:1). Ta jo je pozneje v Evropi zagodel Mariboru, letos pa želi zeleno-belim vrniti za dva prepričljiva poraza iz leta 2018. Ljubljanski tabor najbolj skrbi kakovost zelenice. Ta je zelo slaba in načeta, kar po mnenju trenerja Victorja Sancheza povečuje možnost poškodb.

Celjani bodo do konca sezone v svojih vrstah pogrešali poškodovanega Brazilca Pedra Lucasa. Foto: Aleš Fevžer

Španec je pred dnevi po hudi poškodbi ostal brez Brazilca Pedra Lucasa, kar je velik udarec za zmaje, ki jih v nedeljo čaka še večni derbi z Mariborom. Zato želi Sanchez zadržati najmočnejše adute in upa, da mu slabše igrišče na Finskem ne bo pokvarilo načrtov.

"Z umetno travo imam zelo slabe izkušnje. Zagotovo bo težko, saj na takšno podlago vsekakor nismo navajeni. To je velik izziv. Težava pa je tudi v kakovosti zelenice. Vse skupaj je namreč povsem ravno. Povedali so nam sicer, da bodo travo kmalu zamenjali, saj je zelo dotrajana, vendar na četrtkovi tekmi ne bo še nič drugače. Ponavljam. Za igralce je to velik izziv," je po sredinem treningu v Helsinkih sporočil trener Sanchez in nagovoril evropsko krovno zvezo: "Vedno poslušamo, kako Uefa skrbi za igralce in stadione. Toda lepo jih prosim, naj nekdo od njih pride preverit tukajšnje igrišče. Igrati uradno evropsko tekmo na takšni travi … To je zelo nevarno za poškodbe. Priznam, številne mlajše selekcije sem videl igrati na boljši umetni podlagi, kot je ta. Nogometaši Helsinkov so navajeni na to, za nas pa bo to veliko tveganje," je še poudaril trener vodilnega slovenskega prvoligaša.

Olimpija je leta 2018 dvakrat premagala HJK Helsinki. V Ljubljani s 3:0, na Finskem pa s 4:1. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Če zelenica pred šestimi leti Olimpiji ni predstavljala večjih težav, kar je potrdil tudi takratni zvezni igralec zmajev Nik Kapun, bo tokrat drugače. "Obljubljam, da bomo dali vse od sebe, čeprav zaradi zelenice ne morem reči veliko glede rezultata. Borili se bomo, poskušali bomo igrati," je še izpostavil Sanchez.

Riera: Proti Betisu se ne bomo postavili in čakali

Medtem ko ima Olimpija danes opravka s hladnejšim severom Evrope, pa Celjane čaka dvoboj v vroči Andaluziji. V Sevilli se bo udarila z enim največjih favoritov za osvojitev konferenčne lige, zeleno-belim Betisom. Slovenske prvake čaka zahtevno delo. Srečanje bo spremljalo več kot 45 tisoč gledalcev. O tem, kakšen veter v hrbet to pomeni za domače nogometaše, veliko ve trener grofov Albert Riera.

Celjani so v nedeljo ostali brez točk proti Olimpiji, Aljoša Matko pa je v zadnjih sekundah srečanja zapravil enajstmetrovko. Foto: Aleš Fevžer

"Čaka nas tekma pred fantastičnimi navijači, ki vselej pričarajo odlično vzdušje. Čaka nas tekma proti ekipi, ki ima veliko individualne kakovosti. Imamo jasno idejo, kako pristopiti k obračunu, hkrati pa smo pripravljeni na igralne sisteme, s katerimi se lahko Betis postavi. Vemo, da igramo proti enemu izmed favoritov tega tekmovanja, a si želimo tekmovati proti Betisu, ne bomo se postavili in čakali. Nasprotnika bomo poskusili spraviti v neprijeten položaj," napoveduje odprt boj za točke na stadionu Benito Villamarin, na katerem si je pred leti služil kruh tudi nekdanji slovenski reprezentant Branko Ilić.

Celjani so v Španijo odpotovali z grenkimi spomini na poraz na nedeljskem derbiju proti Olimpiji, morebiten uspeh v Andaluziji pa bi jim močno okrepil samozavest, še kako pomembno v boju za napredovanje v konferenčni ligi in tudi za naslov državnega prvaka.

Prvak BiH na Islandiji, Belec proti vijolicam

Adam Gnezda Čerin se bo danes pomeril z Djurgardnom, Sandi Ogrinec pa Vikingurjem. Foto: Guliverimage V konferenčni ligi je danes na delu tudi kopica slovenskih legionarjev. Borac iz Banjaluke se bo predstavil prvi in ob 15.30 po slovenskem času začel dvoboj na Islandiji proti Vikingurju. Pri prvaku BiH bo Sandi Ogrinec začel od prve minute, Aleks Pihler sedi na klopi, Gregorja Bajdeta pa ni med kandidati.

APOEL, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec, bo zvečer v Nikoziji pričakal vročo Fiorentino, ki blesti v serie A in je eden največjih favoritov za osvojitev konferenčne lige. "Slovenski" Panathinaikos, katerega člani so Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič – ta ni prijavljen za Evropo, v zimskem prestopnem roku pa bi lahko zamenjal klubsko okolje –, bo gostoval pri evropskem krvniku Maribora Djurgardnu.

Nekdanij kapetan Celja Dušan Stojinović se bo jeseni z Jagiellonio pomeril z obema slovenskima predstavnikoma v konferenčni ligi. Foto: Guliverimage

Poljski prvak Jagiellonia Bialystok, ki se bo jeseni pomeril z obema slovenskima predstavnikoma, zanj pa nastopa tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović, bo gostil Molde.

Konferenčna liga, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 7. november:

Lestvica: