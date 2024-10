Olimpija ob 18.45 napada podvig, kot ga Slovenija še ni videla

Nogometaši Olimpije bodo v ligaški del konferenčne lige vstopili danes ob 18.45, ko bodo gostovali pri nemškem bundesligašu Heidenheimu. Izbranci Victorja Sancheza v tej sezoni sploh še niso izgubili. Niz neporaženosti želijo nadaljevati v Nemčiji, kamor so se odpravili s ciljem, da premagajo uglednega tekmeca. Če bi zmajem to uspelo, bi postali prvi slovenski klub, ki je v Evropi v gosteh ugnal nemškega tekmeca. V konferenčni ligi nastopa tudi Celje, ki je v sredo izgubilo na Portugalskem (1:3), danes pa se obeta še nekaj nastopov slovenskih legionarjev. Največ jih bo zagotovo na srečanju v Banjaluki.

Četrtek, 3. oktober:

Trener Olimpije Victor Sanchez je izbral začetno enajsterico:

Danes se obeta osmo gostovanje slovenskega kluba v Evropi na nemških tleh. Za zdaj slovenski klubi v gosteh še niso premagali nemškega tekmeca, še najbližje je bil Maribor, ki je pred 25 leti v Leverkusnu v ligi prvakov presenetil Bayer (0:0), leta 2014 pa je v Gelsenkirchu prekrižal načrte še Schalkeju (1:1).

Damjan Bohar (Maribor) je pred desetimi leti na gostovanju v Nemčiji zatresel mrežo Schalkeja. Foto: Getty Images

Slovenski klubi so na dozdajšnjih sedmih gostovanjih v Nemčiji zbrali dva remija in pet porazov, skupna razlika v zadetkih pa znaša 2:9. Oba zadetka sta dosegla nogometaša Maribora. Legendarni napadalec Kliton Bozgo, ki je v preteklosti nosil tudi dres Olimpije, je pred 31 leti presenetil Borussio Dortmund, Damjan Bohar, ki še išče novega delodajalca, pa je leta 2014 ukanil obrambo Schalkeja. Se bo na omenjenem seznamu od danes naprej pojavil tudi kateri od nogometašev Olimpije?

Vsa gostovanja slovenskih klubov v Nemčiji: Borussia Dortmund : Maribor 2:1 (1993)

Eintracht Frankfurt : Olimpija 2:0 (1994)

Bayer Leverkusen : Maribor 0:0 (1999)

Stuttgart : Domžale 2:0 (2005)

Hertha Berlin : Interblock 1:0 (2008)

Schalke : Maribor 1:1 (2014)

Freiburg : Domžale 1:0 (2017) Skupni izkupiček slovenskih klubov: dva remija in pet porazov, gol razlika 2:9

Sanchez: Želimo biti dominantni

Vratar Olimpije Matevž Vidovšek bo imel danes opravka z nogometaši, ki v močni nemški bundesligi zasedajo šesto mesto. Foto: www.alesfevzer.com Ljubljanski klub v tej sezoni še ni izgubil. Čeprav je gostoval na številnih vročih prizoriščih, tudi v Mariboru, na Reki in Tiraspolu, je vedno ostal nepremagan, mreža Matevža Vidovška pa se ni pogosto tresla. Zmaji, trenutno vodilna ekipa v 1. SNL, želijo nadaljevati sanjski niz v Nemčiji. Danes se tako varovancem Victorja Sancheza obeta najtežji izziv v tej sezoni.

"Čaka nas zahteven nasprotnik, ki igra v eni najboljših lig na svetu. In ne le, da igra, v tem tekmovanju tudi izstopa. Pričakujemo fizično močne nasprotnike, ki znajo napadati in se braniti. Pripraviti pa se moramo tako kot vselej. Omejiti moramo nasprotnikove prednosti in izkoristiti svoje. Želimo biti dominantni in imeti nadzor nad žogo. Zavedamo pa se tudi kakovosti nasprotnika. Dvomim, da bomo imeli toliko posesti kot na domačih tekmah. Naš načrt je, da si ustvarimo priložnosti, ko imamo žogo, in da se dobro branimo, ko je nimamo. V nogometu ni ključna statistika, izkoristiti moramo tisto, kar se nam bo ponudilo," je dejal Španec na sredinem druženju z novinarji v Nemčiji, kjer bo danes veliko privržencev Olimpije. Samo iz Ljubljane in okolice naj bi jih pripotovalo več kot 600.

Stadion Voith-Arena, ki sprejme 15 tisoč gledalcev, je vajen gostovanja svetovnih zvezdnikov. V nemškem prvenstvu tako na njem igrajo tudi Harry Kane, Jamal Musiala in Florian Wirtz, pa tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Foto: Guliverimage

Dragulj Bayerna, vreden skoraj toliko kot Olimpija

Paul Wanner ima med nogometaši Heidenheima najvišjo tržno vrednost. Foto: Guliverimage Stavnice pripisujejo Heidenheimu visoke možnosti za dober rezultat v konferenčni ligi. Je peti favorit za osvojitev lovorike, največji pa je londonski Chelsea. Tržna vrednost kluba, ki je v prejšnji sezoni zaigral prvič v bundesligi, vse od leta 2007 pa ga vodi trener Frank Schmidt, kar je v modernem nogometnem svetu svojevrstna redkost in posebnost, pa znaša 50 milijonov evrov. Skoraj toliko kot celotna ekipa Olimpije (9,8 milijona evrov) je vreden zvezni igralec Paul Wanner (osem milijonov evrov), 18-letni up Bayerna, ki ga je posodil Heidenheimu.

O tem, da bo Heidenheim vse prej kot nezahteven tekmec, priča pogled na razpredelnico nemškega prvenstva. Tekmec Olimpije je v petih krogih zbral devet točk in zaseda visoko šesto mesto. Če bi ga ohranil, bi si znova priigral nastop v Evropi. V prejšnji sezoni je bil osmi.

V Banjaluki ne bo manjkalo Slovencev

Adam Gnezda Čerin je nedavno podaljšal sodelovanje s Panathinaikosom. Foto: Guliverimage Četrtek bo v konferenčni ligi zelo slovensko obarvan tudi v Banjaluki. Borac, prvak Bosne in Hercegovine, računa na pomoč kar treh slovenskih legionarjev. To so Sandi Ogrinec, Gregor Bajde in Aleks Pihler. Zadnja dva imata že izkušnje z igranjem v ligi prvakov za Maribor. Borac, ki prvič nastopa v glavnem delu evropskega tekmovanja, bo za začetek gostil znamenitega gosta, grškega velikana Panathinaikos.

Pri njem se dokazujejo trije Slovenci, a bolj ali manj redno igra le Adam Gnezda Čerin. Med kandidati za nastop je tudi Andraž Šporar, Benjamina Verbiča, ki bo, kot kaže, v zimskem prestopnem roku zamenjal okolje, pa ni na seznamu za Evropo.

V konferenčni ligi igra tudi poljski prvak Jagielonnia Bialystok, pri kateri nastopa nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović. Jagielonnia se bo jeseni pomerila proti obema slovenskima predstavnikoma, v četrtek pa bo gostovala pri Köbenhavnu. Dejaven bo tudi APOEL iz Nikozije, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec. Za začetek bo gostoval na Irskem pri Shamrock Rovers, ki so v kvalifikacijah za ligo Europa spravili v slabo voljo Celje.

Vid Belec se bo s ciprskim prvakom mudil na Irskem. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prvi favorit za osvojitev naslova, angleški velikan Chelsea, bo gostil belgijski Gent, velike možnosti za odmeven uspeh se pripisujejo tudi Fiorentini in Betisu iz Seville. Finale bo 28. maja 2025 v Vroclavu na Poljskem.

Konferenčna liga, ligaški del (1. krog):

Sreda, 2. oktober:

Četrtek, 3. oktober:

