Priložnost, ki se Sloveniji ne ponuja vsak dan

Slovenska nogometna reprezentanca je z remijem na Švedskem uresničila cilj in obstala v ligi B. To ji v naslednji izvedbi lige narodov (2024/25) omogoča ponovno druženje z močnimi in atraktivnimi tekmeci. Zdaj Kekovo četo čaka nov cilj. Prihodnje leto si bo poskušala zagotoviti nastop na Euru 2024, s čimer bi prekinila zdaj že 12-letno odsotnost z velikih tekmovanj. Ples kroglic bo 9. oktobra, žreb pa ji lahko nameni marsikaj. Od brutalno neugodne skupine z Italijo, Francijo, Grčijo in Slovaško pa vse do na papirju bistveno lažje z Madžarsko, Finsko, Ferskimi otoki, Gibraltarjem in San Marinom. Slovenijo lahko dočaka tudi popravni izpit v obliki dodatnih kvalifikacij.

Evropsko prvenstvo bo leta 2024 14. junijem in 14. julijem. Igralo se bo na desetih prizoriščih, Sloveniji najbližje pa bo München. Euro 2024 bo potekal še v Stuttgartu, Frankfurtu, Kölnu, Düsseldorfu, Dortmundu, Gelsenkirchu, Hamburgu, Leipzigu in Berlinu. Matjaž Kek lahko postane prvi strateg po Srečku Katancu, ki bi vodil Slovenijo na obeh največjih tekmovanjih. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Selektorju Matjažu Keku se je po zadnjih predstavah Slovenije na obraz vrnil nasmešek, na katerem ne gre prezreti ponosa in zadovoljstva, saj je po večletnem iskanju in nihanju reprezentančnih rezultatov sestavil ekipo, s katero bi lahko v naslednjem ciklusu meril zelo visoko.

Nogometna evforija se je v Sloveniji prebudila in zganila. Pognal jo je fenomen Benjamina Šeška, enega najbolj opevanih najstnikov, kar jih ponuja nogometna Evropa, dober trenutek pa velja po novembrskih prijateljskih tekmah z Romunijo in Črno goro pretopiti v uspešen kvalifikacijski ciklus za Euro 2024. Za tekmovanje, na katerem bo še tretjič zapored nastopilo kar 24 reprezentanc, to pa je slaba polovica vseh članic evropske nogometne družine (55).

Nemčija je prva udeleženka Eura 2024. Dvajset udeleženk bo znanih po kvalifikacijah, v katerih si bosta nastop na spektaklu zagotovili najboljši ekipi iz vseh desetih skupin, zadnje tri potnike pa bodo dale dodatne kvalifikacije. Kvalifikacijski ciklus bo tako trajal od 23. marca 2023 do 26. marca 2024.

Ker ima gostiteljica Nemčija že zagotovljen nastop na Euru, Rusija pa zaradi vojaške invazije na Ukrajino ne bo nastopila v kvalifikacijah, se bo v teh za 20 razpoložljivih vozovnic (v vsaki izmed desetih skupin bosta na Euro napredovali dve najboljši ekipi) potegovalo 53 izbranih vrst. S tem pa boj za Euro še ne bo končan.

Izstopali so Šeško, Oblak, Bijol ...

Benjamin Šeško je bil s tremi zadetki najboljši slovenski strelec v ligi narodov. Preostale zadetke so dosegli Petar Stojanović, Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar. Foto: Guliver Image Popravni izpiti bodo čakali 12 udeleženk dodatnih kvalifikacij, ki bodo prejele priložnost po zaslugi izkupička v letošnji izvedbi lige narodov. Slovenija v tem tekmovanju, čeprav se je za točke potegovala s Srbijo, Norveško in Švedsko, pri katerih kar mrgoli zvezdnikov, ni razočarala. Osvojila je šest točk, zasedla tretje mesto in obstala v ligi B, skupno pa na lestvici udeleženk druge najmočnejše skupine lige narodov osvojila 9. mesto. Tako ima na čakalni vrsti kandidatov za nastop v play-offu kar dobro izhodišče, kar bomo podrobneje pojasnili v spodnjih vrsticah.

Želja Matjaža Keka in njegovih izbrancev, med katerimi so ta mesec izstopali zlasti mladi dragulj v napadu Benjamin Šeško, ki se je med strelce vpisal na zadnjih treh reprezentančnih nastopih, kapetan Jan Oblak, ki je med vratnicama vlival ogromno zaupanje in zanesljivost, ter mladi branilec Jaka Bijol, ki postaja novi obrambni steber slovenske reprezentance in izjemen potencial za prihodnost, je nastop na velikem tekmovanju. Slovenija je zgradila ekipo, ki izžareva močan kolektivni duh in bi lahko povzročala preglavice marsikateremu favoritu. Tako kot jih je letos tudi Srbiji, Norveški in Švedski.

Predsednik NZS: Po žrebu so vsi odpisali Slovenijo

Predsednik NZS Radenko Mijatović je potrdil, da bo Matjaž Kek vodil Slovenijo vsaj do konca kvalifikacij za Euro 2024. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Ko se pojavi izjemen posameznik, kot je na primer v košarki Luka Dončić, sam pritegne veliko gledalcev na tekme. Mislim, da je tudi znotraj slovenske nogometne vrste kar nekaj mladih igralcev, ne le Benjamin Šeško, ki so se kakovostno priključili in igrajo zelo dobro. Reprezentanca je relativno mlada in zelo perspektivna," je v pogovoru za STA poudaril predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović.

"Zelo smo zadovoljni s takim zaključkom in obstankom v ligi B lige narodov, čeprav so nam vsi po žrebu pripisovali, da bomo to skupino zapustili. Zato je zadovoljstvo še večje," je prvi mož slovenskega nogometa letošnjim nastopom v ligi narodov namenil pozitivno oceno.

Slovenija je nazadnje na velikem nogometnem tekmovanju nastopila leta 2010 v Južni Afriki, ko so jo v skupini z Anglijo, ZDA in Alžirijo od napredovanje v osmino finala delile le minute. Foto: Vid Ponikvar "Okrepljena je bila tudi strokovna ekipa, zadnje tekme pa so pokazale, da je ta sposobna tudi bistveno večjih dosežkov kot v preteklosti. Na teh temeljih je treba graditi naprej. Imamo skupino mladih in ambicioznih igralcev, ki so prišli skupaj, postali ekipa, skupaj s strokovnim štabom živijo za vsako tekmo posebej. In to je temelj, na katerem se bo dalo graditi tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v Nemčiji," je Mijatović napovedal nov ciklus, v katerem se Sloveniji ponuja težko pričakovana možnost nastopa na velikem tekmovanju. Reprezentanca ga ni dočakala že 12 let. Neuspešna je bila v šestih zaporednih kvalifikacijskih ciklusih, kar je najdaljši post v obdobju državne samostojnosti.

Jakostne skupine pred žrebom kvalifikacij za Euro 2024: Boben 1: Belgija, Danska, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Španija, Švica

Boben 2: Anglija, Avstrija, BiH, Češka, Finska, Francija, Izrael, Srbija, Škotska, Wales

Boben 3: Albanija, Armenija, Črna gora, Irska, Islandija, Norveška, Romunija, Slovenija, Švedska, Ukrajina

Boben 4: Azerbajdžan, Bolgarija, Ferski otoki, Grčija, Gruzija, Kazahstan, Kosovo, Luksemburg, Severna Makedonija, Turčija

Boben 5: Belorusija, Ciper, Estonija, Gibraltar, Latvija, Litva, Malta, Moldavija, Severna Irska, Slovaška

Boben 6: Andora, Liechtenstein, San Marino

Možnosti je neskončno, bo sreča naklonjena Sloveniji?

Slovenija se je v ligi narodovo pomerila z drugim najdražjim nogometašem na svetu Erlingom Haalandom. V kvalifikacijah za EP 2024 bi se lahko s prvim, francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem. Foto: Reuters Kapetan Oblak že dolgo ne skriva želje, da bi vsaj enkrat v že tako bogati karieri okusil, kako je zaigrati za svojo domovino na velikem tekmovanju, ko te na tribunah bučno spremlja nekaj tisoč navdušenih rojakov. Priložnost je velika, več o tem, koliko je izvedljiva, pa bo povedal žreb kvalifikacijskih skupin.

Ples kroglic bo potekal 9. oktobra v dvorani Festhalle v Frankfurtu. In to že v času nedeljskega kosila, začelo se bo ob 12. uri. Slovenija spada v tretji najmočnejši razred. Njena kroglica bo v tretjem kakovostnem bobnu. Žreb lahko Sloveniji dodeli zelo zahtevno skupino ali pa takšno, ki bi ob podobnih predstavah, kot jih je Kekova četa kazala v zadnjih krogih lige narodov, dajala oprijemljive razloge za optimizem.

Če sreča na žrebu ne bi bila naklonjena Kekovim izbrancem, bi jih lahko na primer pričakala skupina z Italijo, Francijo, Grčijo in Slovaško, po drugi strani pa bi lahko Slovenija sodelovala v skupini, v kateri ne bi manjkalo "lažjih" tekem. V takšni skupini bi se lahko v družbi Slovenije tako znašli Madžarska, Finska, Ferski otoki, Gibraltar in San Marino, zato bo prihodnjo nedeljo še kako zanimivo spremljali ples kroglic.

V kvalifikacijah za Euro 2024 bo sedem skupin sestavljenih iz petih, tri pa iz šestih reprezentanc. Dvanajstim ekipam, ki ne bodo uspešne v kvalifikacijah, bo zagotovljen popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Možnosti je neskončno, Uefa pa bo pri žrebu upoštevala nekaj nujnih kriterijev. Tudi tistega, da zaradi političnih napetosti v isti skupini ne nastopajo Armenija in Azerbajdžan, Belorusija in Ukrajina, Gibraltar in Španija, Kosovo in BiH ter Kosovo in Srbija.

Kaj se mora zgoditi, da bo Slovenija v play-offu?

Aktualna evropska prvakinja Italija si je kot ena izmed štirih zmagovalk elitne skupine lige narodov že zagotovila najmanj nastop v play-offu za Euro 2024. Foto: Guliverimage Vsi zmagovalci skupin lige narodov imajo v najslabšem primeru že zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacijah, v katerih bo nastopilo 12 ekip in se potegovalo za tri zadnje vozovnice za Euro 2024. Slovenija je v ugodnem položaju, saj je na lestvici uspešnosti v ligi narodov osvojila 25. mesto. Ni bila zmagovalka skupin. Od teh imajo vse razen Estonije, ki je bila najboljša v ligi D, zagotovljen najmanj nastop v dodatnih kvalifikacijah. Če se jim ne bo posrečilo v kvalifikacijah za Euro 2024, bodo v play-offu nastopili Hrvaška, Italija, Nizozemska in Španija (zmagovalke lige A), BiH, Izrael, Srbija in Škotska (zmagovalci lige B) ter Grčija, Gruzija, Kazahstan in Turčija (zmagovalci lige C).

Če pa se bo kateri izmed omenjenih reprezentanc uspelo uvrstiti na Euro 2024 prek "običajnih" kvalifikacij, bodo priložnost dočakale naslednje v čakalni vrsti. Slovenija v ligi B zaseda 9. mesto. Če bi si tako v kvalifikacijah neposredno udeležbo na Euru zagotovilo vsaj pet od osmih reprezentanc, ki so v ligi B uvrščene pred Slovenijo (to so Izrael, BiH, Srbija, Škotska, Finska, Ukrajina, Islandija in Norveška), bi imela Kekova četa kljub neuspehu v kvalifikacijah za Euro 2024 popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah.

Vrstni red reprezentanc po uspešnosti v ligi narodov (2022):

Liga A Liga B Liga C Liga D 1. Nizozemska* 1. Izrael* 1. Gruzija* 1. Estonija 2. Hrvaška* 2. BiH* 2. Grčija* 2. Latvija 3. Španija* 3. Srbija* 3. Turčija* 3. Moldavija 4. Italija* 4. Škotska* 4. Kazahstan* 4. Malta 5. Danska 5. Finska 5. Luksemburg 5. Andora 6. Portugalska 6. Ukrajina 6. Azerbajdžan 6. San Marino 7. Belgija 7. Islandija 7. Kosovo 7. Liechtenstein 8. Madžarska 8. Norveška 8. Bolgarija 9. Švica 9. Slovenija 9. Ferski otoki 10. Nemčija** 10. Irska 10. Severna Makedonija 11. Poljska 11. Albanija 11. Slovaška 12. Francija 12. Črna gora 12. Severna Irska 13. Avstrija 13. Romunija 13. Ciper 14. Češka 14. Švedska 14. Belorusija 15. Anglija 15. Armenija 15. Litva 16. Wales 16. Rusija*** 16. Gibraltar

*Imajo zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacijah, če se ne bodo uvrstile na Euro prek kvalifikacij.

**Kot gostiteljica je neposredno uvrščena na tekmovanje.

***Zaradi prepovedi ne sme sodelovati v kvalifikacijskem ciklusu.

Sloveniji se ponuja tudi možnost, da bi zapolnila vrzel celo v ligi A. Tam prevladujejo evropski velikani, ki so tako kakovostni, da bi si lahko zagotovili vozovnico za Euro 2024 že prek kvalifikacij. Če bo to uspelo veliki večini (v ligi A je 16 reprezentanc), takšnih izbranih vrst, ki jim je spodletelo v kvalifikacijah, pa bo manj kot štiri, bodo vrzel zapolnile najvišje uvrščene ekipe iz lige B.

Slovenija je v zgodovini v dodatnih kvalifikacijah za Euro nastopila že trikrat. Prvič je bila uspešna (1999 – Ukrajina), nato pa se ji je dvakrat zalomilo (2003 – Hrvaška in 2015 – Ukrajina). Slovenija je tako nastopila na enem evropskem prvenstvu (2000). Foto: Reuters

Tako se Sloveniji ponuja kar nekaj scenarijev, po katerih bi lahko nastop na velikem tekmovanju v najslabšem primeru po ponesrečenih kvalifikacijah lovila prek dodatnih kvalifikacij. Te bodo podobno kot tiste za SP 2022 potekale po novem tekmovalnem sistemu. Sestavljene bodo tri skupine s štirimi ekipami, nato bo sledilo šest polfinalnih dvobojev in trije finalni obračunu, po katerih bodo znani trije zadnji potniki na Euro 2024.

Če se bo Slovenija uvrstila na Euro 2024, bo četrtič zaigrala na velikem tekmovanju. Kapetan Jan Oblak bo takrat star 31 let, mladi napadalec Benjamin Šeško, lastnik številnih rekordov v državnem dresu, pa komaj 21.