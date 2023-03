Kölnu kazen zaradi mladega slovenskega napadalca, zaslužila pa bo Olimpija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je nemškemu prvoligašu Kölnu določila prepoved podpisovanja igralcev v naslednjih dveh prestopnih rokih. Vzrok za takšno kazen pa so kršitve pri podpisu pogodbe z mladim slovenskim napadalcem Jako Čubrom Potočnikom, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na druge medije, vključno z Bildom.

Kölnska ekipa je lani podpisala pogodbo s 17-letnim nekdanjim igralcem ljubljanske Olimpije, a pri tem kršila pravila. Zaradi tega mora Köln ljubljanskemu klubu, ki se je skliceval na neupravičeno enostransko prekinitev pogodbe, plačati 54.000 evrov. To pa je precej manj od milijonskih zneskov, ki si jih je od tega procesa obetala Olimpija.

Kratko pri tem pa je potegnil tudi Čuber Potočnik, ki se je že izkazal v Kölnovi ekipi do 19 let, toda odslej ne bo smel igrati štiri mesece. Ljubljančani so sicer pri tej zanje sporni prekinitvi pogodbe trdili, da je nemški klub takrat 16-letnika napeljeval k prestopu.

Köln, ki se še ni odzval na kazen, se lahko pritoži v 21 dneh na Mednarodno športno razsodišče v Lozani.

