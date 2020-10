Klopp v zanj groznih trenutkih poka šale

Jürgen Klopp v tej sezoni verjetno ne bo mogel več računati na usluge Virgila van Dijka. Foto: Reuters

"Tako kot vedno igralci v tako groznih trenutkih potrebujejo nekaj časa zase. Vsaj na začetku. Dovolj časa sem v nogometu, da vem, kako je s tem," je Jürgen Klopp sprva dejal, da hudo poškodovanega Virgila van Dijka, ki je zaradi poškodbe kolena verjetno že končal sezono, trenutno še ni obiskal ali poklical, da bi ga potolažil.

"Tudi sam sem bil poškodovan, pravzaprav me je doletela enaka poškodba, tako da vem, da trenutno ne potrebuje takšnih in drugačnih lepih besed, ampak predvsem mir, da se s poškodbo najprej sooči sam," je še povedal Nemec na klopi Liverpoola, ki ga je huda poškodba stebra obrambe doletela le dan za tem, ko se je na Otoku dokončno zaprla nogometna tržnica in so tamkajšnji elitni klubi izgubili kakršnokoli možnost za okrepitve.

Vratar Evertona ne bo naknadno kaznovan

Od 5. do 16. oktobra so namreč še lahko podpisovali pogodbe z nogometaši iz nižjih angleških lig, tiste brez pogodb in tiste, ki so k njim prišli s statusom posojenih članov drugih klubov, zdaj so izgubili tudi to možnost. Liverpool, ki je pred začetkom sezone v Rusijo k Zenitu poslal Hrvata Dejana Lovrena, tako ostaja pri zgolj dveh osrednjih branilcev Joeju Gomezu in Joelu Matipu.

Vratar Evertona in angleški reprezentant Jordan Pickford jo je odnesel brez kazni. Foto: Reuters

"Že ko sem njegovo poškodbo videl od daleč, s klopi, sem vedel, da se ne bo dobro končalo. Moje zle slutnje so se potem na žalost uresničile," je o prekršku vratarja Evertona, angleškega reprezentanta Jordana Pickforda, povedal Klopp. Mimogrede, Pickford za grob prekršek, ki je za dolgo časa na stranski tir spravil Van Dijka, ni bil kaznovan niti z rumenim kartonom. Mnogi so pričakovali, da ga bo kazen doletela naknadno, a so danes z angleške nogometne zveze že sporočili, da se to ne bo zgodilo.

Po sedmi evropski naslov brez junaka zadnjega prvenstva

"Tukaj smo zanj. Ponujamo mu podporo. Ve, da ga čakamo. Čakali ga bomo, tako kot žene čakajo svoje može, da pridejo iz zapora," je nasmejal Klopp. "Dokler ga ni, pa moramo narediti vse, da mu ponudimo vse pomoč in poskrbimo, da bo njegova rehabilitacija čim bolj uspešna," je po mnenju mnogih najboljšemu branilcu na svetu, ki je leta 2019 v izboru za zlato žogo zaostal le za argentinskim super zvezdnikom Lionelom Messijem, nekaj spodbudnih besed še namenil Nemec.

Van Dijk z velikim pokalom za naslov evropskega prvaka po finalu lige prvakov leta 2019 na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu. Foto: Reuters

Liverpool, ki je v prvih petih prvenstvenih tekmah zbral deset točk, a v zadnjih dveh zgolj eno (proti Evertonu je remiziral z 2:2, v prejšnjem krogu pa doživel pravcati debakel in proti Aston Villi izgubil z 2:7), bo že v sredo začel novo sezono lige prvakov. V prvem krogu ga čaka gostovanje pri Ajaxu v Amsterdamu.

Liverpool je v prejšnji sezoni v ligi prvakov prišel do osmine finala, v kateri ga je izločil Atletico Madrid Jana Oblaka. Sezono pred tem je v tem tekmovanju sloviti klub z Anfielda prišel do konca. Pri poti do šestega evropskega naslova je bil osrednji akter Liverpoola prav Van Dijk.

Poškodba Van Dijka je velik udarec tudi za nizozemsko reprezentanco, ki se je po letu 2012 spet uvrstila na evropsko prvenstvo. Vprašanje je, ali bo lahko računala na enega od svojih glavnih nogometašev oziroma v kakšni formi bo, ko se prvenstvo začne. Branilec Liverpoola je kapetan Nizozemske, za katero je v kvalifikacijah odigral sedem od osmih tekem.