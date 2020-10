Zle slutnje navijačev Liverpoola so se uresničile

Nizozemec Virgil van Dijk ima strgane kolenske vezi in bo moral na operacijo, so zle slutnje vseh svojih navijačev danes zvečer potrdili pri Liveproolu. Vprašanje je, ali bo po mnenju mnogih najboljši branilec na svetu zadnjih let v tej sezoni sploh še zaigral.

"Potrjujemo, da bo moral Virgil van Dijk zaradi poškodbe kolena na operacijo. Koliko časa bo okreval, za zdaj še ni znano. Po operaciji bo rehabilitacijo nadaljeval pod budnim očesom klubskega medicinskega osebka in poskušal čim prej priti nazaj na igrišča," so danes zvečer pri Liverpoolu potrdili to, kar je bilo jasno že včeraj.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪 — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020

Vigril van Dijk se je poškodoval na sobotnem liverpoolskem derbiju med njegovim Liverpoolom in Evertonom, ki se je končal z remijem 2:2, potem ko ga je pri vodstvu Liverpoola z 1:0 nepazljivo v enem izmed dvobojev poškodoval vratar Evertona, angleški reprezentant James Pickford.

Že takoj po tem neljubem dogodku je bilo jasno, da gre za hudo poškodbo in bo najboljši posameznik Liverpoola ob njegovem evropskem naslovu leta 2019, ki je tistega leta v boju za zlato žogo zaostal le za Lionelom Messijem, počival dolgo časa. Zdaj je to, da si je 29-letni nizozemski reprezentant strgal kolenske vezi in bo moral na operacijo, tudi uradno.

Hud udarec za Liverpool v zelo neprimernem trenutku

Foto: Getty Images

Po nekaterih informacijah trener Liverpoola Jürgen Klopp na stebra svoje obrambe ne bo mogel računati vse do konca sezone, kar je za ekipo Liverpoola velik udarec.

Toliko bolj zaradi tega, ker je bilo v Angliji prestopnega roka dokončno konec prav v petek, ko je nad tamkajšnjo nogometno tržnico dokončno padel zastor.

Pravzaprav se je to zgodilo že 5. oktobra, do 16. oktobra pa so imeli člani angleške premier lige priložnost, da so k sebi pripeljali nogometaše iz nižjih angleških lig, nogometaše brez pogodb in nogometaše, ki so jih k sebi zvabili s statusom posojenih članov drugih klubov.