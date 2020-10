Tottenham zapravil nemogoče, šok za Liverpool

Po koncu reprezentančnega premora so se na igrišča vrnili tudi nogometaši v angleškem prvenstvu. Peti krog se je začel z derbijem med vodilnim Evertonom in Liverpoolom, ki je v prejšnjem krogu doživel polom proti Aston Villi. Prvaki so dvakrat vodili, a se vodilni mestni rivali niso dali in so na koncu prišli do remija (2:2). V nedeljo je za Tottenham zaigral povratnik iz Madrida Gareth Bale, četa Joseja Mourinha pa je po vodstvu s 3:0 remizirala z West Hamom.

Rdeča ekipa iz Liverpoola je v sodnikovem dodatku sicer zadela za zmago, a je VAR odločil, da je Liverpool zadel s pomočjo prepovedanega položaja. Počasni posnetek je pokazal, da Sadio Mane ni bil prehiter, tehnologija, ki naj bi bila v pomoč, da ne bi prihajalo do napak, pa je spet brcnila v temo.

Prepovedan položaj?

Like that is just not offside! Like literally not 🤣🤣🤣 I don’t like Liverpool, but I hate cheating and injustice more pic.twitter.com/SttXk1dmwA — Mavric (@MavricPlays) October 17, 2020

Ne samo da so angleške prvake razjezili sodniki, nekaj ur po tekmi so pri Liverpoolu tudi izvedeli, kako huda je poškodba kolena Virgila Van Dijka, ki je že na začetku tekme trčil z vratarjem Jordanom Pickfordom. Po poročanju beINSPORTS si je Nizozemec strgal križno kolensko vez in bo odstoten od sedem do osem mesecev.

Virgil van Dijk bo zaradi hujše poškodbe kolena odstoten od sedem do osem mesecev Foto: Reuters

Chelsea je na drugi tekmi dneva proti Souhamptonu že vodil z 2:0, kar pa na koncu ni bilo dovolj za zmago. Svetniki so v sodnikovem dodatku prek Jannika Vestergaarda izenačili na 3:3 in se na Stamford Bridgeu razveselili velike točke.

Najdražji vratar vseh časov Kepa Arrizabalaga spet ni imel svojega dneva:

That’s how much he trusts Kepa pic.twitter.com/vGwjrOQ0eM — 𝗔𝘆𝘀𝗵𝗮 𝗥𝗶𝗱𝘇𝘂𝗮𝗻 (@ayshardzn) October 17, 2020

V derbiju kroga je med Man Cityjem in Arsenalom, ki je bil zanimiv tudi zaradi obračuna nekdanjih tesnih sodelavcev na sinjemodri klopi Pepa Guardiole in Mikela Arseta, je slavil City. Edini zadetek na tekmi je že v prvem polčasu dosegel Raheem Sterling.

Man Utd pa je za konec sobotnega dneva gostoval pri Newcastlu. Srake so vse do 86. minute držale neodločen izid, nato pa je obrambni zid vendarle prebil Bruno Fernandes in odločil srečanje. Rdeči vragi so do konca srečanja zabili še dvakrat in vsaj na prvi pogled zanesljivo zmagali, a bilo je vse prej kot lahko.

Gareth Bale je spet zaigral za Tottenham. V igro je vstopil v 72. minuti tekme. Foto: Reuters

V nedeljo je Tottenham remiziral z West Hamom, pa čeprav je moštvo, ki ga vodi portugalski strateg Jose Mourinho v 16. minuti tekme vodilo že s 3:0. Dva gola je dosegel Harry Kane, enega Korejec Heung-Min Son, za londonsko moštvo pa je prvič po vrnitvi iz madridskega Reala zaigral Valižan Gareth Bale. V drugem polčasu je West Ham poskrbel za napet zaključek tekme, od 82. minute naprej dosegel tri gole za izenačenje in poskrbel, da so gostitelji trepetali za točko.

Welbeck se je pridružil Brightonu Nekdanji nogometaš Arsenala in Manchester Uniteda Danny Welbeck se je danes pridružil angleškemu prvoligašu Brightonu, s katerim je podpisal enoletno pogodbo. Devetindvajsetletni napadalec je bil prost igralec, potem ko se je v začetku oktobra razšel z Watfordom, ki je izpadel iz premier league.



Angleško prvenstvo, 5. krog: Sobota, 17. oktober:

Everton : Liverpool 2:2 (1:1)

Keane 19., Calvert-Lewin 81.; Mane 3., Salah 72.

R.K.: Richarlison 90./Everton



Chelsea : Southampton 3:3 (2:1)

Werner 15., 28., Havertz 59.; Ings 43., Adams 57., Vestergaard 90.+2



Manchester City : Arsenal 1:0 (1:0)

Sterling 23.



Newcastle : Manchester United 1:4 (1:1)

Shaw 2./a.g.; Maguire 23., Fernandes 86., Wan-Bissaka 90., Rashford 90.+6 Nedelja, 18. oktober:

Sheffield United : Fulham 1:1 (0:0)

Sharp 85./11-m; lookman 77.



Crystal Palace : Brighton 1:1 (1:0)

Zaha 19./11-m; Mac Allister 90.; RK: Dunk 90+3/Brighton Tottenham : West Ham 3:3 (3:0)

Son 1., Kane 8., 16.; Balbuena 82., Sanchez 85./a.g., Lanzini 90+4



Leicester : Aston Villa 0:1 (0:0)

Barkley 90.+2 Ponedeljek, 19. oktober:

18.30 West Brom - Burnley

21.00 Leeds - Wolves