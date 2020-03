Kek najraje ne bi šel v Moldavijo

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v drugi izvedbi lige narodov v ligi C pomerila z Grčijo, Kosovom in Moldavijo. Čeprav je selektor Matjaž Kek po žrebu v Amsterdamu sprva izrazil zadovoljstvo, da se je izbrana vrsta izognila daljšim jesenskim potovanjem, pa je nato priznal, da na Moldavija oziroma njeno glavno mesto Kišinjev nima ravno najboljših izkušenj. ''Skoraj raje bi šel v Kazahstan ali Azerbajdžan,'' je priznal Mariborčan, ki bo ta mesec Slovenijo vodil na dveh prijateljskih tekmah.

Slovenska članska izbrana vrste se je z Grčijo in Moldavijo že merila za točke v kvalifikacijah za velika tekmovanja, s Kosovom, najmlajšim članom evropske nogometne družine, pa se bo udarila prvič. Na Grke, nekdanje evropske prvake (2004), ki v zadnjih ciklusih zapravljajo ugled in beležijo neuspehe, ima Slovenija dokaj prijetne skupine. Čeprav se je z Grčijo srečala petkrat in še vedno ni zmagala (štirje remiji in poraz), je zgodovinski podvig, prvi preboj na veliko tekmovanje, začela prav z gostovanjem v Atenah.

Matjaž Kek o žrebu lige narodov:

Kvalifikacije za EP 2000 je začela z remijem v Atenah (2:2), na katerem je oba zadetka za goste dosegel Zlatko Zahović, pravcato tragedijo pa je doživel Ermin Šiljak. Po vsega dveh minutah, ki ju je prebil na igrišču, si je hudo poškodoval gleženj. Zlomljen je bil na treh mestih, ob tem pa je imel še strgane vse vezi, zato se je na igrišča vrnil šele po več kot letu in pol.

Liga C: Skupina 1: Azerbajdžan, Luksemburg, Ciper, Črna Gora

Skupina 2: Armenija, Estonija, Severna Makedonija, Gruzija

Skupina 3: Slovenija, Moldavija, Kosovo, Grčija

Skupina 4: Kazahstan, Litva, Belorusija, Albanija

Grki iščejo pot navzgor

Jasmin Kurtić je svoji edini zadetek za Slovenijo dosegel prav proti Grčiji. Foto: Vid Ponikvar Slovenija se je z Grčijo nazadnje pomerila leta 2012 v Kufsteinu v Avstriji, kjer je prvi, za zdaj pa tudi edini zadetek za izbrano vrsto dosegel Jasmin Kurtić in v izdihljajih tekme izenačil na 1:1. Kek kot selektor še ni vodil Slovenije proti nekdanjim evropskim prvakom, ki jih je v zadnjih kvalifikacijah vodil Nizozemec John van't Schip, a je kljub trem zaporednim zmagam v zadnjem delu ciklusa zaostal tako za stoodstotno Italijo (10 zmag na 10 tekmah!) kot tudi Finsko, kar je obveljalo za veliko presenečenje. Finci bodo tako letos prvič nastopili na velikem tekmovanju, Grki pa so v dramatičnem boju za tretje mesto po odličnem finišu, nanizali so tri zmage, prehiteli Bosno in Hercegovino, a zaradi slabših nastopov v ligi narodov (2018) podobno kot Slovenija niso dobili možnosti za popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah.

Čeprav v grški zasedbi ne manjka kakovostnih igralcev, ki se dokazujejo tudi v tako močnih klubih kot so Napoli, Arsenal, Hoffenheim in Benfica, še naprej jezijo navijače z neprepričljivimi predstavami. ''Grčija išče pot navzgor. So nekdanji evropski prvaki, zato je ta skupina atraktivna,'' je po žrebu povedal Kek. Grčija je tudi edina reprezentanca, ki je na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) uvrščena višje od Slovenije. Grki so 54., Slovenci deset mest nižje, Kosovo (115.) in Moldavija (175.) pa močno zaostajata.

Kosovo nagajalo Čehom in Angležem

Navijači Kosova komaj čakajo začetek dodatnih kvalifikacij za EP 2020. Foto: Reuters Slovenska reprezentanca bo proti Kosovu dopolnila zbirko tekem proti ekipam, nastalih na pogorišču Jugoslavije. Po Hrvaški, Bosni in Hercegovine, Srbiji (pred tem ZR Jugoslaviji, pa Srbiji in Črni gori), Črni gori in Severni Makedoniji (pred tem Makedoniji) se bo jeseni dvakrat pomerila še proti mladi državi s slabima dvema milijonoma prebivalcev. Čeprav ji primanjkuje izkušenj, je z ogromnim zanosom in navijaško podporo pod taktirko Švicarja Bernanda Challandesa nagajala velikanom v kvalifikacijah za EP 2020. Skoraj do zadnjega je bila v igri za preboj na tekmovanja, čeprav sta bili v njeni skupini tudi Anglija in Češka!

Kosovo je navdušil, premagal Češko in Črno goro v Prištini, pa Bolgarijo v Sofiji, na Wembleyju pa zatresel mrežo treh levov kar trikrat, a nato po festivalu zadetkov izgubil s 3:5. Ko je ostal brez možnosti in se povsem osredotočil na dodatne kvalifikacije, kjer ga konec meseca čaka sosedski obračun s Severno Makedonijo, je sklenil ciklus z domačim porazom proti Angliji (0:4).

V Prištini sta v kvalifikacijah za EP 2020 izgubili tudi Češka in Črna gora. Foto: Reuters

''Zanimivo bo. Kosovo v zadnjem času igra dobro. Že zaradi geografskega položaja se obetata zanimivi tekmi v Prištini in Ljubljani ter polna stadiona,'' je prepričan Kek, ki vstopa v ligo narodov z visokim ciljem. To je prvo mesto, ki prinaša tudi napredovanje v ligo B, hkrati pa bi lahko Sloveniji pomagalo pri zagotovitvi udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022. ''V tej skupini pomeni edino, če si prvi. Strinjam se z našim predsednikom (predsednik NZS je Radenko Mijatović, op. p.), da je naš cilj prvo mesto. To je zanimiva in tekmovalna skupina, ponuja ogromno izziva,'' meni slovenski selektor, ki je v začetku stoletja nabiral trenerske izkušnje na klopi Maribora, z njim pa ga je pot ponesla tudi v Moldavijo.

Veliko razočaranje NK Maribor

Matjaž Kek je z Mariborom leta 2000 na presenečenje mnogih izpadel proti Zimbruju. Foto: Vid Ponikvar Pisalo se je leto 2000. Vijolice so v novo evropsko sezono vstopale z visoko stopnjo samozavesti. Sezono pred tem so šokirale Evropo, izločile tako Genk kot Lyon ter se uvrstile v donosno ligo prvakov, kjer so osvojile štiri točke in pobrale kopico simpatij. Zato so v sezono 2000/01 vstopili z visokimi cilji, v prvem krogu kvalifikacij pa jih je čakal dokaj neznani tekmec. To je bil moldavski prvak Zimbru iz Kišinjeva. Maribor je vodil Matjaž Kek, ki je na vročem stolčku nasledil nekdanjega "šefa" Bojana Prašnikarja. Mariborčane je na prvi tekmi v Moldaviji pričakala slabo pripravljena in bistveno previsoka travnata površina. Vijolice se niso znašle in izgubile z 0:2.

a povratni tekmi je bilo drugače. Nastja Čeh je hitro popeljal Maribor v vodstvo, dišalo je po preobratu, a je obramba gostov zdržala. Imela je tudi srečo, saj je Stipe Balajić zadel okvir vrat. Kek je nepričakovano obtičal že na prvi oviri in doživel eno največjih razočaranj, ko je vodil mariborski klub. Njegov ljubljeni, saj ga še vedno nosi globoko v srcu. Nepričakovan izpad Maribora je poskrbel, da je kmalu zapustil klop.

Na Moldavijo ima lepe spomine Milenko Ačimović. Leta 2004 je kot kapetan slovenske izbrane vrste prispeval vse tri zadetke za visoko zmagi nad Moldavijo (3:0) v boju za SP 2006. Foto: Vid Ponikvar

''Z Moldavijo oziroma Kišinjevom nimam ravno najboljših izkušenj. Zato bi skoraj raje šel v Kazahstan ali Azerbajdžan,'' je dal Mariborčan, napol v šali, napol zares, dal vedeti, kako še vedno ni pozabil velikega razočaranja, ki ga je izkusil v Kišinjevu. Zaradi njega bi bil pripravljen izbrati tudi kakšnega drugega tekmeca, a tudi daljše potovanje. Žreb se je odločil, da Kekova četa jeseni v letalih ne bo preživela veliko ur, saj bodo odšli v bolj ali manj bližnje destinacije, ki so od Ljubljane oddaljene 650 (Priština), 1177 (Atene) in 1099 km (Kišinjev).

Lani Maksimenko, letos Marandiči

Matjaž Kek je kot trener Rijeke leta 2014 zlahka izločil najmočnejši klub iz Moldavije. Foto: Vid Ponikvar Lepše izkušnje z Moldavijo ima Kek kot nekdanji trener Rijeke. Z Rečani je leta 2014 v kvalifikacijah za evropsko ligo dvakrat premagal Šerif iz Tiraspola (1:0 in 3:0). Ker pa Tiraspol predstavlja ''državo v državo'', saj je glavno mesto mednarodno nepriznane države Pridnjestrske moldavske republike, moldavijska reprezentanca pa igra domače tekme v Kišinjevu, bo moral ponovno obiskati mesto, kjer je doživel enega najbolj bolečih udarcev v trenerski karieri.

Moldavija spada med slabše evropske reprezentance. Izgubila je zadnjih osem tekem, nazadnje pa premagala Andoro, s tesnih 1:0 v Kišinjevu. O njej pa bi lahko veliko povedal zimski novinec pri Celju Denis Marandiči, ki bo tako nasledil nekdanjega branilca Olimpije Latvijca Vitalijsa Maksimenka in postal nov tujec na delu v Sloveniji, ki se bo na uradni mednarodni tekmi pomeril proti Sloveniji.

Najboljše slovenske nogometaše čaka spomladi kar nekaj prijateljskih srečanj, na katerih bodo pilili formo za začetek lige narodov. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Do takrat čaka Keka še veliko dela. Odigral bo vsaj tri prijateljske tekme. Ta mesec s Turčijo (27. marca v Ljubljani) in Albanijo (30. marca v Vidmu, usoda je zaradi strahu pred širitvijo koronavirusa v Italiji še nejasna), konec maja pa na spektaklu v Stožicah z evropskim prvakom Portugalsko. Slovenija namerava do začetka lige narodov odigrati še vsaj dve tekmi, tako da čakajo Keka zelo pestri meseci. V njih bo skušal tudi pozabiti na neprijetne spomine na Kišinjev, kjer bo s Slovenijo jeseni gostoval v nesporni vlogi favorita.