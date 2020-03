Slovenci izvedeli za tekmece v tekmovanju, ki jim doslej ni prineslo zadovoljstva

Slovenska članska nogometna reprezentanca je danes po žrebanju v Amsterdamu dobila tekmece, s katerimi se bo spoprijela v drugi izvedbi lige narodov. Tako kot v krstni izvedbi tega tekmovanja bo Slovenija nastopila v tretji najmočnejši kakovostni skupini (liga C), prvo zmago pa bo lovila v skupini 3 proti reprezentancam Grčije, Moldavije in Kosova. Četo Matjaža Keka šest tekem skupinskega dela Lige narodov čaka jeseni.

Liga narodov, eksperiment Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je nadomestil termine, nekdaj namenjene sklepanju številnih prijateljskih tekem, za zdaj Sloveniji ni prinesla večjega zadovoljstva. Leta 2018, ko sta slovensko reprezentanco vodila Tomaž Kavčič in Igor Benedejčič, je zaživela na evropskih zelenicah, nogometaši s podobo Triglava na dresih pa so na šestih tekmah proti Bolgariji, Cipru in Norveški zaman naskakovali prvo zmago.

Liga C: Skupina 1: Azerbajdžan, Luksemburg, Ciper, Črna Gora Skupina 2: Armenija, Estonija, Severna Makedonija, Gruzija Skupina 3: Slovenija, Moldavija, Kosovo, Grčija Skupina 4: Kazahstan, Litva, Belorusija, Albanija

Tokrat se bodo merili z izbranimi vrstami Grčije, Moldavije in Kosova. Slovenija je na Fifini lestvici na 64. mestu, pred Moldavijo (175.) in Kosovom (115.), pa za Grčijo (54.). Z Moldavijo se je merila že v kvalifikacijah za SP 2006 in jo obakrat premagala. Z Grčijo je odigrala že pet tekem, a zmage še nima (štirje porazi in remi), s Kosovom pa bodo Slovenci igrali prvič.

Trije remiji, trije porazi in zadnje mesto

Slovenski nogometaši so na zadnji tekmi lige narodov leta 2018 remizirali v Sofiji z Bolgarijo (1:1), zadetek za goste je dosegel Miha Zajc. Foto: Reuters Krstno izvedbo so končali na neslavnem zadnjem mestu. Na šestih tekmah so trikrat remizirali, trikrat pa priznali premoč tekmecu, s tem pa si tudi zaprli vrata morebitnega nastopa v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2020, na katerega se vneto pripravlja 16 reprezentanc, ki so v rednih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo osvojile premajhno število točk.

Liga narodov, v kateri nastopa vseh 55 članic evropske nogometne družine, je zaživela v obdobju, ko je prvi mož evropske krovne zveze Aleksander Čeferin. Čeprav je bilo prvotno rečeno, da bo Slovenija zaradi zadnjega mesta v skupini lige narodov (2018) izpadla med najslabše evropske reprezentance, ki nastopajo v ligi D, je izvršni odbor Uefe konec septembra 2019 v Ljubljani spremenil format lige narodov.

Razširil je elitno ligo A (z 12 na 16), ohranil 16 reprezentanc v ligah B in C, v najslabši (liga D) pa bo tekmovalo le najslabših sedem, med katerimi prevladujejo palčki evropskega nogometa, a tudi znanka slovenske reprezentance, Latvija, ki jo je še pred kratkim vodil Slaviša Stojanović in z njo dvakrat izgubil proti Kekovi zasedbi v kvalifikacijah za EP 2020.

Urnik lige narodov: Skupinski del:

1. krog (od 3. do 5. septembra 2020)

2. krog (od 6. do 8. septembra 2020)

3. krog (od 8. do 10. oktobra 2020)

4. krog (od 11. do 13. oktobra 2020)

5. krog (od 12. do 14. novembra 2020)

6. krog (od 15. do 17. novembra 2020) Zaključni turnir:

Polfinale (od 2. do 3. junija 2021)

Finale in tekma za 3. mesto (6. junij 2021) Turnir za obstanek:

Prve tekme (24. in 25. marec 2022)

Povratne tekme (28. in 29. marec 2022)

Cristiano Ronaldo je s Portugalsko aktualni evropski prvak in zmagovalec lige narodov. Konec maja bodo Portugalci gostovali v Ljubljani. Foto: Reuters

Slovenija bo pred začetkom lige narodov odigrala nekaj prijateljskih tekem. Ta mesec se bo pomerila z Albanijo (tekma naj bi bila odigrana 30. marca v Vidmu, za zdaj zaradi strahu pred širjenjem koronavirusa še ni odpovedi srečanja), Turčijo (27. marca v Ljubljani) in Portugalsko (31. maja v Ljubljani), ki bo predstavljala tudi osrednji reprezentančni dogodek ob 100-letnici slovenske krovne nogometne organizacije. Ravno Portugalska, katere kapetan in najboljši strelec je sloviti Cristiano Ronaldo, je zmagovalka krstne izvedbe lige narodov. Na najvišjo stopničko se je povzpela lani na zaključnem turnirju, ki je potekal na njenih tleh.

V letošnji izvedbi tekmovanja bo Portugalska igrala v skupini z Italijo, Bosno in Hercegovino ter Poljsko.

Liga A: Skupina 1: Nizozemska, Italija, BiH, Poljska Skupina 2: Anglija, Belgija, Danska, Islandija Skupina 3: Portugalska, Francija, Švedska, Hrvaška Skupina 4: Švica, Španija, Ukrajina, Nemčija Liga B: Skupina 1: Avstrija, Norveška, Severna Irska, Romunija Skupina 2: Češka, Škotska, Slovaška, Izrael Skupina 3: Rusija, Srbija, Turčija, Madžarska Skupina 4: Wales, Finska, Irska, Bolgarija Liga D: Skupina 1: Malta, Andora, Latvija, Ferski otoki Skupina 2: San Marino, Lihtenštajn, Gibraltar

Liga narodov bo znova vplivala na dodatne kvalifikacije za naslednje veliko tekmovanje. To je svetovno prvenstvo v Katarju, na katerega se bo neposredno uvrstilo deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin, preostale tri izbrane vrste pa bodo podale dodatne kvalifikacije, v katerih bo nastopilo 12 reprezentanc. To bo deset drugouvrščenih reprezentanc iz kvalifikacijskih skupin ter dve zmagovalki skupin lige narodov z najboljšim rangiranjem.