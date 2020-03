Posvet Uefe o koronavirusu in usodi Eura 2020, torkov žreb ni ogrožen

Na zasedanju naj bi se člani izvršnega odbora Uefe posvetovali o konkretnih ukrepih glede novega koronavirusa ali celo o drugih scenarijih, tudi o odpovedi EP, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Letošnje evropske prvenstvo bo med 12. junijem in 12. julijem v 12 evropskih mestih, uvodno tekmo prvenstva pa bo gostil Rim.

A v Italiji, predvsem na njenem severu, vladajo izredne razmere zaradi nevarnosti okužbe z omenjenim virusom, zaradi česar so med drugim preložili več prvoligaških nogometnih tekem v zadnjih dveh tednih.

Aleksander Čeferin bo v torek vodil kongres Uefe v Amstedamu, nato bo sledil ples kroglic za novo izvedbo lige narodov. Foto: Reuters

"Uefa jemlje to problematiko zelo resno. Pozorno spremljamo razmere in smo v stiku s Svetovno zdravstveno organizacijo ter nacionalnimi oblastmi glede koronavirusa," so zapisali pri Uefi.

Tekme ob 60-letnici EP bodo ob Rimu gostili še London, München, Baku, Sankt Peterburg, Bukarešta, Amsterdam, Dublin, Bilbao, Budimpešta, Glasgow in Köbenhavn.