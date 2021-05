Trenutek, na katerega je Jan Repas čakal skoraj štiri leta

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek pred junijskima prijateljskima tekmama s Severno Makedonijo in Gibraltarjem noče ničesar prepustiti naključju. V izbrano vrsto je po Žanu Zaletelu naknadno vpoklical še dva nogometaša. Kekovi četi sta se na Bledu pridružila še Jan Repas, ki je nazadnje za A-reprezentanco zaigral pred slabimi štirimi leti, in pa Mario Jurčević, zaradi poškodb pa sta udeležbo odpovedala Miha Blažič in Kenan Bajrić.

Po nekaterih odpovedih se je reprezentančna zasedba spet okrepila. Zdaj ima selektor Matjaž Kek na voljo 26 igralcev. Glavno generalko pred septembrskim nadaljevanjem kvalifikacij za SP 2022 bo prinašalo gostovanje v Skopju pri Severni Makedoniji (1. junij), tri dni pozneje pa se bo Slovenija v Kopru prvič pomerila z eno od najslabših evropskih nogometnih reprezentanc, s predstavniki Gibraltarja.

Matjaž Kek in Igor Angelovski, ki je pozneje popeljal Makedonce na Euro, sta se v Stožicah leta 2019 razšla z remijem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

''Iskali smo možnost, da bi prvo tekmo odigrali proti udeležencu Eura. Makedonija je povsem spodoben tekmec, z njo smo imeli opravka v prejšnjih kvalifikacijah (1:1 v Ljubljani in 1:2 v Skopju, op. p.), iskali pa smo še eno tekmo, na kateri bi lahko razširili vpogled v kader. Lani sta mi prijateljski tekmi z Azerbajdžanom in San Marinom dali ogromno informacij, to se je pokazalo za dobro,'' je pojasnil, zakaj je prepričan, da bo prišla zelo prav tudi tekma z Gibraltarjem, čeprav spadajo tekmeci v najnižjo kakovostno skupino svetovnega nogometa.

Repas po štirih letih spet v A-reprezentanci

Jan Repas je za A-reprezentanco odigral tri tekme. Nazadnje je nastopil pred štirimi leti proti Škotski (2:2). Foto: Morgan Kristan/Sportida Na tej tekmi, ki bo 4. junija v Kopru, na njej pa bo dovoljen tudi obisk gledalcev, bi lahko selektor Kek predstavil kar nekaj novincev. ''Imamo razširjen kader. Bilo je veliko odpovedi zaradi osebnih zadev, zlasti zdravstvenih težav, ki so nastopile po koncu sezone,'' je pojasnil, kako na seznamu zaradi zdravstvenih težav tokrat ni Mihe Blažiča, Kenana Bajrića, Davida Tijanića in Amedeja Vetriha.

''Dva igralca sta še vprašljiva, z nekaterimi pa nisem bil zadovoljen zaradi njihovih minutaž v klubih,'' je pojasnil razloge, zaradi katerih je tokrat v izbrano vrsto povabil nekaj novih imen. Med njimi sta se kot zadnja pridružila reprezentanci Jan Repas in Mario Jurčević.

Domžalčanu, ki je bil v prejšnji sezoni eden od najboljših nogometašev Maribora, se je tako izpolnila želja. Ko se je lani po ponesrečeni epizodi v Franciji vrnil v domovino in oblekel dres Maribora, je verjel, da se bo po zaslugi tega nekega dne vrnil tudi v člansko izbrano vrsto. V njej je trikrat zaigral že leta 2017, ko je bil selektor še Srečko Katanec, zdaj pa ga bo prvič vodil Kek. Jurčević, nekdanji branilec Olimpije, ki je Osijeku na Hrvaškem pomagal do odmevnega drugega mesta, je po drugi strani odpravil vse zdravstvene težave, tako da je pripravljen za nove izzive v državnem dresu.

Kek verjame, da bo Slovenija skočila na lestvici navzgor

Damjan Bohar in Mario Jurčević odlično poznata stadion Poljud v Splitu, kjer bo 7. septembra gostovala Slovenija. Foto: Osebni arhiv Selektor Kek bo na junijskih tekmah zelo pozoren zlasti na ofenzivni del ekipe, saj je v kvalifikacijah za SP 2022 pogrešal več priložnosti, s tem pa tudi zadetkov, ter na ožji obrambni del, kjer je po tem, ko je moral Miha Mevlja zaradi kazni rumenih kartonov preskočiti dvoboj v Nikoziji (0:1), začutil določene težave.

Glavni cilj je pripraviti reprezentanco za dobre jesenske nastope v kvalifikacijah za SP 2022. Slovenija bo najprej odigrala dve tekmi doma, nato pa bo 7. septembra gostovala na Hrvaškem (Split). ''Upam, da nam bo z dvema domačima tekmama (Slovenija bo gostila Slovaško in Malto, op. p.), doma je bila Slovenija razmeroma prepričljiva proti Hrvaški, Poljski, Izraelu, uspelo nadomestiti zaostanek za vrhom. V naši skupini se bodo zadeve hitro obračale, tudi Hrvati, ki vodijo v skupini, so igrali doma s Ciprom in Malto,'' Kek še napoveduje zelo zanimiv razplet v skupini, kjer so med ekipami prisotne majhne razlike.