Kek po bolečem porazu spravil Celjane v boljšo voljo, zlasti kapetana

Celjski nogometni klub Celje je le dan po bolečem porazu v finalu pokalnega tekmovanja prejel veliko bolj prijetno novico. Selektor članske izbrane vrste Matjaž Kek je za prijateljski tekmi s Severno Makedonijo (1. junija v Skopju) in Gibraltarjem (4. junija v Kopru) namreč vpoklical tudi Žana Zaletela. Kapetan Celjanov bi lahko tako že kaj kmalu spet zaigral na Bonifiki, kjer je v torek ostal praznih rok proti Olimpiji.

Članska nogometna reprezentanca se pod vodstvom Matjaža Keka na junijski preizkušnji pripravlja na Bledu. Danes se ji je pridružil še kapetan celjske zasedbe Žan Zaletel. Enaindvajsetletni branilec je letos branil slovenske barve na evropskem prvenstvu do 21 let, lani je s Celjani postal državni prvak, v tej sezoni pa mu je pripadla čast, da nosi kapetanski trak.

V torek je ostal brez pokalne lovorike, že dan pozneje pa ga je v boljšo voljo spravil vpoklic članskega selektorja, ki je tako na seznam uvrstil kar pet igralcev iz domačih klubov. To so poleg Zaletela, ki se pred tem ni še nikoli udeležil priprav članske izbrane vrste, še vratar Igor Vekić (Bravo), branilec Sven Šoštarič-Karić (Domžale), napadalec Jan Mlakar (Maribor) in zvezni igralec, novopečeni slovenski prvak Nino Kouter (Mura).