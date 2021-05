Slovenski dragulj, za katerega pravijo, da je boljši celo od Haalanda

Benjamin Šeško je še predlani zastopal slovenske barve v izbrani vrsti do 17 let. Prihodnji teden bi lahko debitiral za člansko reprezentanco.

Benjamin Šeško je še predlani zastopal slovenske barve v izbrani vrsti do 17 let. Prihodnji teden bi lahko debitiral za člansko reprezentanco. Foto: Guliverimage

Konec meseca bo postal polnoleten. Tako bo 18. rojstni dan praznoval na pripravah slovenske reprezentance, ki jo v začetku junija čakata prijateljski preizkušnji s Severno Makedonijo (1. junija v Skopju) in Gibraltarjem (4. junija v Kopru). To bodo nepozabni dnevi za mladega Posavca Benjamina Šeška, ki je v zadnjih mesecih v Avstriji ujel imenitno strelsko formo. Čeprav je še najstnik, je zadel v polno kar 21-krat in klubu pomagal do drugega mesta.

Nikoli ne smeš obupati

Na pripravah članske reprezentance bo v ponedeljek praznoval 18. rojstni dan. "Bila je odlična sezona. V prvem delu nisem bil tako dober, v drugem pa mi je šlo boljše. Na zadnjih sedmih tekmah sem dosegel 13 zadetkov, kar je lepa, odlična številna," je zadovoljen z doseženim, zlasti v spomladanskem delu, ko je prispeval večino zadetkov za Liefering in na lestvici najboljših strelcev tekmovanja zasedel drugo mesto. Jeseni ni bil zadovoljen s formo, nato pa mu je koledarsko leto 2021 prineslo veliko več uspehov.

"Ko ti ne gre, moraš dati glavo gor, garati na vso moč in nikoli ne obupati. To je ključ do uspeha," je pojasnil novopečeni članski reprezentant, ki bi lahko že prihodnji teden porušil rekord, saj bi, če bi proti Severni Makedoniji (1. junija v Skopju) oziroma Gibraltarju (4. junija v Kopru) stopil na igrišče, postal najmlajši A-reprezentant vseh časov. In to z naskokom. Za zdaj je rekorder Petar Stojanović, ki je pred sedmimi leti zaigral proti Kolumbiji z 19 leti, enim mesecem in 11 dnevi. Spomnimo, Šeško bo 18. rojstni dan praznoval šele v ponedeljek. Ravno na dan, ko se bo Kekova zasedba odpravila v Skopje.

Govorijo, da je Šeško še boljši od Haalanda

Erling Braut Haaland je pred odhodom v Nemčijo navduševal in polnil mreže tekmecev v dresu Salzburga. Foto: Reuters Njegova čudežna strelska statistika je odmevala tudi v Sloveniji. O njem se je pisalo že predlani, ko je Salzburg zanj Domžalam plačal poltretji milijon evrov odškodnine. Odšel je v Mozartovo mesto, kjer serijski avstrijski klub slovi po izvrstnem delu z mladimi upi.

V dresu Salzburga je zablestelo že ničkoliko nogometašev, ki so pozneje postali zvezdniki svetovnega kova. Pred leti je tako navduševal norveški najstnik Erling Braut Haaland. Zadetke je dosegal z neverjetno lahkoto, to pa nadaljeval tudi pri Borussii Dortmund. Danes spada med najboljše in najdražje napadalce na svetu, zanj se potegujejo številni evropski velikani.

V tej sezoni je že debitiral v dresu Salzburga v avstrijski prvi ligi. Pri 17 letih. Foto: Guliverimage

V Avstriji prevladuje prepričanje, da bi se lahko Šeško po odlični sezoni in nabiranju izkušenj v drugi ligi vrnil v člansko ekipo Salzburga, za katerega je v pred kratkim končani sezoni odigral nekaj minut in tako uradno debitiral. Tako bi resnično posnemal pot, ki jo je pred njim prehodil že norveški as. "Najbolj naju primerjajo zaradi hitrosti. In po strelih. Večina tudi govori, da sem bolj kakovosten od njega," je samozavestno odvrnil mladenič na reprezentančnem zboru, ki je potekal v sredo na Bledu. Če bi šel po stopinjah Haalanda, bi Slovenija pridobila napadalca, s kakršnim v zgodovini še ni imela opravka.

Poskušal bo dokazati, da je še boljši

Matjaž Kek, odkar je selektor članske reprezentance, še ni vodil tako mladega igralca, kot je Benjamin Šeško. Foto: Grega Valančič/Sportida Šeško je vpoklic v člansko reprezentanco doživel kot veliko presenečenje. "Dejansko si nisem mislil, da bom prišel do tega dela, a mi je k sreči uspelo. Vesel sem, da sem tukaj. Dal bom vse od sebe, da pokažem, kaj lahko naredim," je na Gorenjskem povedal 17-letni dragulj slovenskega nogometa. S selektorjem Matjažem Kekom je že izmenjal nekaj misli.

"Pojasnil mi je, da sem zanj dober igralec. Pokazal mi je veliko stvari, ki jih potrebuje v tej sezoni. Zadovoljen je z mano, rekel mi je, da mi ni treba pokazati nič posebnega, ampak moram samo igrati nogomet," je pojasnil nekdanji mladi up Krškega, nato pa še Domžal, ki se je v tujino odpravil že pri 16 leti, slabi dve leti pozneje pa že prejel povabilo v člansko reprezentanco.

Ne čuti posebnega pritiska, želi le pokazati tisto, kar zna, ter ostati vesel in ponosen, da je lahko skupaj z najboljšimi slovenskimi nogometaši. S pritiskom se spopada že v Avstriji, kjer ga omenjajo kot igralca, ki bi lahko zaznamoval prihodnost nogometa. "To mi daje le še večjo energijo in moč, da sem nekaj takega. Poskušal bom dokazati, da sem še boljši, če se bo dalo," verjame, da lahko v prihodnjih letih še napreduje.

Kek: Upam, da bo potrdil svoj potencial

Kako pa o njem razmišlja selektor Matjaž Kek? "Reprezentanca je zato, da v njej igrajo najbolj kakovostni igralci, ki so na razpolago. Igrajo tudi nekateri, ki so konkretno starejši od 30 let, pa tudi mlajši. Benjamin je nase opozoril z zadetki. Res je, da je to druga avstrijska liga, a ima potencial. Upam, da ga bo s svojo kakovostjo samo še potrdil," je Mariborčan razkril željo, da bi Šeško v članski izbrani vrsti zaigral sproščeno in pokazal podobne predstave, s kakršnimi je v zadnjih mesecih povzročal težave branilcem in vratarjem v avstrijski drugi ligi.

Z 21 leti je bil drugi najboljši strelec druge avstrijske lige, Lieferingu je pomagal do drugega mesta. Foto: Guliverimage

Ko ga je Kek uvrstil na seznam, na katerem je poleg njega še 25 kandidatov, so se po Sloveniji razširile govorice, da je to storil zato, ker želi prehiteti Bosno in Hercegovino. Tamkajšnji mediji so se namreč razpisali, da bi lahko obetavni napadalec Salzburga zaradi bosanskih korenin po mamini strani v bližnji prihodnosti zaigral za BiH. Šeško je odvrnil, da o tem ne ve nič. "Nisem dobil nobene prošnje, o tem nimam nobenih informacij," je pojasnil najmlajši član slovenske reprezentance, ki se pripravlja na Gorenjskem. Obeta se nepozaben teden. Najprej bo prestopil prag polnoletnosti, sledita pa dve tekmi, na katerih bi lahko krepko popravil absolutni slovenski rekord in se vpisal v zgodovino.