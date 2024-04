Kazen za Hajduk

Disciplinska komisija je kaznovala tudi zagrebški Dinamo, ta je derbi dobil z 1:0, ki bo moral v blagajno zveze odšteti 4000 evrov zaradi nešportnega navijanja.

Policija je po navijaških izgredih, ki so izbruhnili na igrišču in se nato preselili v mesto, pridržala 51 navijačev. V neredih so bili poškodovani tudi trije policisti, so po polfinalni tekmi poročali hrvaški mediji.

Policija je sicer preprečila spopad obeh navijaških skupin.

V finalu hrvaškega pokala se bo Dinamo pomeril z Rijeko, ki je z 1:0 premagala Lokomotivo iz Zagreba.

