Hrvati so na svoji uvodni tekmi razočarali

Četrti dan mundiala v Katarju 2022 bile na sporedu tekme prvega kroga v skupinah E in F. Prvi so na zelenico stopili nogometaši Maroka in Hrvaške. Tekma se je končala brez zadetkov, kar je veliko razočaranje za Hrvate. Ti so bili na tej tekmi veliki favoriti. Druga tekma skupine F bo ob 20.00, ko se bo pomerila Belgija proti Kanadi. Vmes bosta ob 14.00 obračuna v skupini E med Nemčijo in Japonsko ter ob 17.00 med Španijo in Kostariko.

SP 2022 v Katarju, 4. tekmovalni dan:

Luka Modrić je v zaključku polčasa imel priložnost, a je zgrešil vrata Maroka. Foto: Reuters

V uvodnih minutah tekme nismo videli nobene prave priložnosti. Prvič so malce resneje v sedmi minuti zapretili Maročani, a sploh ni prišlo do strela na hrvaška vrata. V trinajsti minuti smo lahko spet videli pritisk na hrvaška vrata, a tudi tokrat brez uspeha maroških nogometašev. V 17. minuti je z velike razdalje poskusil hrvaški nogometaš Ivan Perišić, a je šla žoga tik na prečko maroškega gola.

V zaključku prvega polčasa je postalo malce bolj zanimivo. Izjemno priložnost je imel Nikola Vlašić, a je maroški čuvaj mreže ubranil njegov strel. Minuto pozneje je proti vratom ustrelil še Luka Modrić, a je šla tudi ta žoga čez gol. Po po prvem polčasu se je videlo, da so se Maročani zelo dobro pripravili na igro hrvaške reprezentance.

Drugi polčas so Hrvati začeli bolj podjetno. Foto: Reuters

Drugi polčas se je začel bolj podjetno, potem pa ...

Drugi polčas se je začel atraktivno. Predvsem Hrvati so začeli bolj pritiskati na vrata Maroka. V 53. minuti tekme je imel priložnost Hrvat Dejan Lovren, a njegova žoga spet ni našla poti v maroška vrata. V nadaljevanju je maroškim nogometašem s čvrsto obrambo le uspelo "umiriti" Hrvate.

V 78. minuti je sodnik Fernando Rapallini pokazal prvi rumeni karton. Dobil ga je Maročan Sofyan Amrabat. Do konca tekme nismo videli več pravih priložnosti. Igra Hrvatov se je zdela vse bolj statična. Ob zadnjem sodnikovem pisku je rezultat ostal 0:0. Hrvati so igrišče zapustili razočarani, medtem ko so Maročani s tem rezultatom lahko zelo zadovoljni.

Nemci dominirali v evropskih, Japonci v azijskih kvalifikacijah

Hansi Flick in njegovi varovanci na zadnjem treningu pred prvo tekmo SP Foto: Reuters Druga tekma dneva bo prva v skupini E. Nemčija bo igrala z Japonsko. Za Nemce je to 17. zaporedni nastop na svetovnih prvenstvih. Za njimi so izjemne kvalifikacije, saj so osvojili kar 27 točk (devet zmag in en poraz). Dali so kar 36 golov in dobili le štiri. Izbranci Hansija Flicka so tako odločeni, da pozabijo razočaranje z zadnjih dveh velikih tekmovanj: ne na SP 2018 ne na EP 2020 se niso uvrstili v četrtfinale. Prav zato pa vedo, da azijskih tekmecev ne smejo podcenjevati. Pred štirimi leti so jim usodni poraz prizadejali nogometaši Južne Koreje.

Podobno suverena je bila v azijskih kvalifikacijah Japonska. Na 18 tekmah so dobili samo šest golov. Ker imajo ob Nemčiji (prvaki 2014) v skupini še Španijo (prvaki 2010), se zdi četrtfinale zanje misija nemogoče. A ne pozabite, kaj se je zgodilo v torek, ko je favorizirano Argentino šokirala Savdska Arabija. Z Nemci so doslej igrali le na dveh prijateljskih tekmah. Leta 2006 so remizirali, dve leti prej pa izgubili.

Flick je na zadnji novinarski konferenci potrdil, da je Thomas Müller nared za igro. Ni le opozoril, kako nevarni bodo Japonci, ampak je izrazil pravo navdušenje nad njimi: "Navdušen sem nad japonskim nogometom. Reprezentanca ima nogometaše, ki so dobro šolani, tako tehnično kot taktično. To videvamo tudi v nemški ligi. Daichi Kamada ima odlično sezono v Frankfurtu, Wataru Endo je eden od najboljših vezistov v Nemčiji. Mislim, da je pred nami zelo visok izziv."

Verjetni začetni postavi: Nemčija: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Hofmann, Musiala, Gnabry; Muller

Japonska: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo, Kamada; Ito, Asano, Minamino

Mlada Španija in avtsajder Kostarika, ki je velikane že šokirala

Pedri, Gavi in veteran med mladeniči Španije Sergio Busquets Foto: Reuters Prvič se bosta na velikem tekmovanju pomerili tudi Španija in Kostarika. Na prijateljskih sta igrala med sabo trikrat, nazadnje leta 2017, ko so Španci zmagali s 5:0. Selektor Luis Enrique, ki je kot nogometaš trikrat igral na mundialih, na tem stavi na mlade. Kar 20 od njegovih 26 izbrancev bo v sredo odigralo svojo sploh prvo tekmo na svetovnih prvenstvih. Iz reprezentance, ki je leta 2010 osvojila svetovno zlato, je zraven samo še Sergio Busquets. Lani so se Španci prebili do polfinala evropskega prvenstva in zmagali v svoji kvalifikacijski skupini za SP. Na zadnjih enajstih tekmah so izgubili samo enkrat.

Glede na nasprotnike v skupini in dosedanje dosežke vseh sodelujočih reprezentanc matematika Kostariki med vsemi v Katarju pripisuje najmanj možnosti za napredovanje v četrtfinale, le 9,8 odstotka A pred osmimi leti jim je to uspelo. Pa so prav tako imeli izjemno težko skupino: Anglijo, Italijo in Urugvaj. Kostarika se je torej utrdila na nogometnem zemljevidu. To je njihovo tretje zaporedno prvenstvo. Najbolj znano ime v njihovi reprezentanci je nekdanji vratar Reala Madrida Keylor Navas.

Verjetni začetni postavi: Španija: Simon; Carvajal, Laporte, P Torres, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F Torres, Morata, Fati

Kostarika: Navas; C Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Bennette, G Torres; Borges, Contreras, Campbell

Prva tekma Kanade na mundialih po letu 1986

Jonathan David Foto: Guliver Image Sredin dan na mundialu bosta sklenili Belgija in Kanada. Zdi se, da se je belgijski zlati generaciji čas že iztekel. Poraz na prijateljski tekmi z Egiptom z 1:2 v petek zagotovo ni bila dobra popotnica. Blesteli niso niti v letošnji ligi narodov, ko so osvojili le tri tekme, enkrat remizirali in dvakrat izgubili. Spomnimo: pred štirimi leti so bili v Rusiji bronasti. Kanado je Belgija enkrat že premagala, a na prijateljski tekmi 1989.

Za Kanado je to prvo svetovno prvenstvo po letu 1986. Ekipa selektorja Johna Herdmana je v zadnjem obdobju naredila velik korak naprej. Dobila je severnoameriške kvalifikacije. V konkurenci Mehike in ZDA so osvojili osem tekem, dve remizirali in dve izgubili. Njihov prvi adut za doseganje golov je Jonathan David, ki igra za Lille. Belgija ob odsotnosti poškodovanega Romela Lukakuja stavi na Loisa Opendo.