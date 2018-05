Kapetan Olimpije sporoča Mariboru: Ne le enega, dali bomo dva

Pred nogometaši Olimpije je derbi resnice. ''Če ne bomo premagali Maribora v Ljudskem vrtu, si niti ne zaslužimo naslova,'' razmišlja Branko Ilić. Kapetan zmajev je prepričan, da bo glavna težava, ki je v zadnjih tednih parala živce navijačem zeleno-belih, to je kronična neučinkovitost v napadu, v Ljudskem vrtu odpravljena. Olimpija odhaja po zmago in naslov prvaka.

V derbiju vseh derbijev, kar jih pozna klubski nogomet na sončni strani Alp, igra gostom iz Ljubljane le zmaga. Za vodilnim Mariborom tri kroge pred koncem zaostajajo za eno točko. Če želijo, da bodo imeli do konca sezone, ki jo bodo sklenili 27. maja v Domžalah, vse v svojih rokah, morajo v razprodanem Ljudskem vrtu vzeti mero motiviranemu tekmecu.

Velike težave, ko se tekmec zapre

Na nesrečo Olimpije je v zadnjem obdobju v fantastični formi, Ljubljančane, ki so nanizali kar nekaj remijev in zapravili veliko prednost pred Mariborom, pa skrbi določena težava.

Foto: Marjan Žlogar

''Ko se tekmeci zaprejo in z desetimi igralci vrnejo v kazenski prostor, imamo velike težave. Tako je bilo na zadnjih tekmah. Tega nismo znali izkoristili. Ne morem reči, da si igralci tega niso želeli. Na treningu smo se trudili, dobro delali, a ne vem … Ni več časa za razmišljanje nazaj … Čaka nas Maribor. Verjamem, da bomo zadeli v polno. Ne le en gol, ampak dva,'' je optimističen nekdanji reprezentant, ki se dobro zaveda, kaj prinaša sobotni spektakel.

Vsi vemo, kakšni so Mariborčani

Obeta se dvoboj izkušenih kapetanov Olimpije in Maribora. Foto: Urban Urbanc/Sportida ''Sami smo si krivi, da nas je Maribor prehitel. A še lahko sami obrnemo vse nazaj v našo prid nazaj. Težko bo, saj je Maribor zelo izkušen in zna igrati na rezultat,'' zelo spoštuje tekmeca, pa tudi njihovo občinstvo. Podatek, da je bil štadion razprodan že prejšnji petek, ga je spravil v dobro voljo. ''To je res dobro za nogomet. Pa ne da bi preveč hvalil, a vsi vemo, kakšni so Mariborčani glede tega. To so tekme, za katere se živi. Mi komaj čakamo začetek.''

Olimpija se bo s svojo jekleno obrambo, ki je v Prvi ligi Telekom Slovenije prejela najmanj zadetkov, danes pomerila proti napadu, ki v zadnjih tekmah zadeva kot za stavo. V tem prednjačita kapetan Marcos Tavares in Luka Zahović, ki je imeniten strelski niz načel prav na zadnjem večnem derbiju v Stožicah (1:1).

Za obrambo gara vsa ekipa, Maribor je favorit

Filip Uremović (desno) je na večnem derbiju v Sloveniji debitiral v Stožicah (1:1). Danes bo prvič zaigral še v Ljudskem vrtu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Takrat je čar največjega slovenskega derbija prvič okusil mladi Hrvat Filip Uremović, ki z Ilićem sestavlja osrednji branilski par. Kako se počuti sosedska naveza?

''Dobro sva se ujela. Tudi z Arisom Zarifovićem gre dobro. Igramo dobro v obrambi. Igramo jo z vsemi igralci, ki nam dobro pomagajo. Čanađija, Tomić, Miškić in ostali nam veliko pomagajo. Zato je naša obramba tako dobra, ker za njo gara cela ekipa. Žal pa smo v deficitu v napadu, kjer ne zadevamo. To ni povezano s tem, da je morda preveč zadnjih zveznih igralcev. Ne glede na to, koliko jih je, je bolj prisotna težava z učinkovitostjo,'' se zaveda, da je slabša učinkovitost v napadu. Nenazadnje sta na zadnjih domačih tekmah z Gorico in Ankaranom (dvakrat po 0:0) strela z bele točke zapravila še Rok Kronaveter in Ricardo Alves.

Branko Ilić po vrnitvi v Ljubljano z Olimpijo še čaka na prvo lovoriko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Ko fantje pridejo domov s tekem in treningov, se pogovarjajo o nogometu in neučinkovitosti. Zdaj je treba na to pozabiti. Ni več časa niti za jokanje ali razmišljanje, kako bi bilo, če bi bilo. Boj za prvaka je še vedno odprt. Sami lahko obrnemo stvar v svoj prid,'' je zadovoljen, da je Olimpija dobila še eno priložnost, da se vrne na vodilni položaj.

A zdaj bo neprimerno težje kot na zadnjem večnem derbiju. ''Ja. Zdaj je Maribor prvi na lestvici. Zdaj je on favorit,'' sporoča Ilić, ki kot kapetan Olimpije v prvenstvu še ni osvojil Ljudskega vrta. Se bo veselil danes? Če se bo, bo na dobri poti, da z Olimpijo prvič osvoji tudi naslov prvaka.