Sporočilo Tavaresa, ki ne bo všeč navijačem Olimpije

Če bi Mariborčani v soboto ubranili prednost z 2:1 in premagali Olimpijo, bi imeli danes kar štiri točke več od Ljubljančanov. "Vse smo imeli v svojih rokah," se zaveda kapetan vijolic Marcos Tavares. Na koncu je zmajem uspel velik preobrat (3:2), s katerim so dva kroga pred koncem Prve lige Telekom Slovenije prevzeli vodstvo na lestvici, a Brazilec še verjame, da bi se lahko položaj na vrhu spremenil.

V zadnjem desetletju se je le dvakrat zgodilo, da je Maribor ostal brez naslova nogometnega prvaka. Leta 2010 je bil najboljši Koper, šest let pozneje pa Olimpija. Vse preostale državne zvezdice je po letu 2008 kot po tekočem traku prejemal Maribor, ki v tej sezoni brani naslov, a se je od njega po dramatičnem porazu na derbiju z Ljubljančani (2:3) krepko oddaljil. Zdaj ni več odvisen zgolj od sebe.

Trener Milanič: Vse je še mogoče

Tudi če do konca sezone premaga tako Celjane (v gosteh) kot Novogoričane (doma), s tem ne bo prejel zagotovila, da bo slovenski prvak. Za kaj takšnega bi morala Olimpija v zadnjih dveh tekmah (Krško doma in Domžale v gosteh) vsaj enkrat izgubiti. "Vse je še mogoče v preostalih dveh krogih. Ni predaje," je po bolečem porazu, že tretjem na domačih tleh v tem letu (Krško, Domžale in Olimpija), poudaril Darko Milanič.

Strateg Maribora še verjame v preobrat. V tej sezoni je bilo že toliko presenečenj, da možnosti, po kateri bi Olimpija na eni tekmi ostala brez vseh točk, preprosto ne more odpisati.

Olimpija izkoristila napaki

Kapetan NK Maribor Marcos Tavares še verjame v naslov vijolic. Foto: Mario Horvat/Sportida Podobno velja tudi za kapetana vijolic. Marcos Tavares, strelski rekorder 1. SNL, ki je na dobri poti, da postane najboljši strelec tekmovanja tudi v tej sezoni, saj si s 16 zadetki deli prvo mesto na lestvici, velja za nepopravljivega optimista. Po porazu z Olimpiji je bil zelo potrt in razočaran, a je vseeno dal predstavnikom sedme sile vedeti, da državni naslov za Maribor še ni izgubljen. Bitka je izgubljena, vojna pa še zdaleč ne.

"Škoda, da smo izgubili, saj smo imeli vse v svojih rokah. Igrali smo doma, pred našimi navijači, a takšen je pač nogomet. Proti koncu dvoboja smo napravili dve napaki. Olimpija ju je izkoristila in zmagala. Mi smo si na drugi strani priigrali številne priložnosti, nekajkrat zatresli okvir vrat Olimpije, a … Takšen je pač nogomet," je imel v mislih številne nevarne situacije pred vrati Aljaža Ivačiča, prek katerih bi lahko Maribor v zadnjih minutah izcimil vsaj remi.

Maribor vedno igra napadalno

Luki Zahoviću je prispeval podajo za drugi zadetek. Foto: Mario Horvat/Sportida Na dvoboju je prispeval podajo za vodilni zadetek Maribora (2:1), ki ga je dosegel dvakratni strelec Luka Zahović, v praktično zadnjih sekundah sodnikovega podaljška pa je zaposlil Jana Mlakarja, ki se je znašel v izjemni priložnosti, a bil nenatančen. Tako je splavala po vodi možnost, da bi Maribor v izdihljajih dvoboja izenačil na 3:3 in obdržal prednost na lestvici. "Točka bi bila zelo dobrodošla," se je kislo nasmehnil najboljši strelec Maribora v tej sezoni in skrušeno dodal: "A žal se ni izšlo."

Tavaresu se napadalna igra, ki si jo je pri vodstvu z 2:1, pa tudi po izenačenju Olimpije na 2:2 privoščil njegov trener Milanič, ni zdela neprimerna odločitev. "Maribor vedno igra napadalno. Ne glede na rezultat, vedno hočemo zmagati in doseči zadetek. Čim prej smo hoteli doseči še en zadetek, da bi bilo lažje za nas," se je trudil, da bi Maribor povišal prednost na 3:1, nato pa mu je v 74. minuti pokvaril načrte pobeg Stefana Savića. Tega je v kazenskem prostoru podrl Jasmin Handanović, sodnik Damir Skomina pa je pokazal na belo točko. To je bila prelomna točka obračuna, ki je vrnila v igro Ljubljančane.

Ni še konec

Vijolični tabor je težko sprejel poraz, s katerim se je močno oddaljil od sanj o že 15. državnem naslovu. Zdaj potrebujejo Mariborčani pomoč drugih. Kapetan Tavares se noče kar tako predati. Na drugo stran Trojan je poslal sporočilo, da se bo Maribor boril do zadnjega in čakal na morebiten neuspeh Olimpije. "Ni še konec. Do konca sta še dve tekmi. Poskušali bomo zmagati. Ne, ni še konec," je izkušeni Brazilec z vijoličastim srcem razkril prvi cilj in napovedal razburljiv "finale" Prve lige Telekom Slovenije.

Mariborčani so pred zahtevno nalogo, saj lahko postanejo prvaki le, če bodo v zadnjih dveh krogih zbrali (vsaj) tri točke več od Olimpije. Foto: Mario Horvat/Sportida

V sredo ga z Mariborom čaka gostovanje v Celju, kjer se je jeseni zapisal v zgodovino. Olimpija se bo takrat v Stožicah pomerila s Krškim. Tavares je jeseni na celjskem štadionu izenačil dolgoletni rekord Štefana Škaperja po številu doseženih zadetkov v prvi ligi in se vpisal v zgodovino, a mu ni bilo do velikega veselja, saj je z moštvom ostal brez točk (1:2).

To je bil sploh prvi poraz Maribora v tej prvenstveni sezoni. In edini v gosteh. Vse preostale tri je doživel v Ljudskem vrtu, kjer je v soboto izpustil iz rok izjemno priložnost, da bi na lestvici ušel Olimpiji.