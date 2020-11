Kaj se skriva v ozadju rdečih lis na obrazih nogometašev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Če ste ta konec tedna spremljali tekme 8. kroga italijanske seria A, najbrž niste mogli spregledati rdečih lis na obrazih nogometašev, trenerjev in sodnikov. Ne gre za bojne barve ali modno muho, pač pa za simbolno dejanje, s katerim so nogometni zvezdniki opozorili na problematiko družinskega nasilja. Podobno akcijo so na italijanskih zelenicah uspešno izpeljali že leta 2018.