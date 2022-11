Kaj je skrivni recept nogometašev NK Bravo za TOP formo?

Oglasno sporočilo

V tem trenutku po celem svetu vlada nogometna mrzlica in ni nogometnega navdušenca, ki te dni ne bi bil prikovan pred televizijske zaslone, saj se bijejo ostri boji na tujih in domačih igriščih. Ta konec tedna se nam med drugim obeta veliki derbi med mladim, a izjemno uspešnim nogometnim klubom Bravo in najtrofejnejšim slovenskim klubom, ko se oba skušata povzpeti iz sredine proti vrhu lestvice. Ob tej priložnosti smo poklepetali z Mitjo Križanom, ki je, kljub temu da igra na položaju branilca, eden najboljših strelcev rumeno-modrih "Šiškarjev". Med drugim nam je razkril tudi, kaj je skrivnost njegovih tako uspešnih nastopov.

Mitja Križan, NK Bravo

NK Bravo je eden najmlajših slovenskih klubov, a ima kljub temu za sabo že velike uspehe. Kako vam to uspeva, kako ste zgradili tako močen klub v tako kratkem času?

Strokovni štab opravlja odlično delo. Izbor igralcev je zelo specifičen in zato ta proces traja kar nekaj časa. Za našo igro ni primeren vsak igralec, saj je vse osredotočeno na hitrost in intenzivnost. S takšno igro nam je uspelo priti tudi do uspehov.

Sezona je v polnem teku, odigrali ste že približno polovico tekem v ligaškem tekmovanju, kako komentirate to prvo polovico?

Po nekoliko slabših rezultatih smo se dvignili. Smo zadovoljni, ampak vemo, da bi lahko imeli tudi več točk.

Po nekoliko slabšem začetku ste na zadnjih tekmah dvignili formo in dosegli nekaj odličnih rezultatov. Kakšne so ambicije za naprej?

Stremimo k temu, da na vsaki tekmi zmagamo. Do konca prvega dela sezone si želimo vpisati še tri zmage na preostalih treh tekmah, v spomladanskem delu pa bomo lovili mesta, ki prinašajo Evropo.

Kakšno je vzdušje v ekipi?

Vzdušje je bilo že prej zelo dobro, po zadnjih uspešnih rezultatih pa je seveda še toliko boljše.

Peljite nas skozi vas tipičen dan treningov. Kdaj vstanete, kaj jeste, kako trenirate, kdaj greste spat?

Zjutraj moram v primerjavi z večino igralcev nekoliko prej vstati. Z Nemanjo Jakšićem in Davidom Flakusom Bosiljem se namreč na vsak trening pripeljemo iz Maribora. Iskreno se mi včasih ne ljubi pripraviti kakšnega posebnega zajtrka, tako da v teh primerih tudi prigrizek na bencinski črpalki opravi svoje delo. Dan pa se konča nekje med 23.00 in 24.00.

Kolikokrat na teden imate treninge in kakšni so?

Treningi potekajo na dnevni bazi. Tu in tam se najde seveda tudi kakšen prost dan. Treningi so kakovostni in intenzivni. Morda so nekoliko krajši, a naredimo zelo veliko.

Kaj pa na dan tekme, kakšne so priprave?

V prvi vrsti se poskušam dobro naspati. Praviloma štiri ure pred tekmo, vse je seveda odvisno od ure obračuna, pojem nekoliko močnejši obrok. Na poti do Ljubljane je obvezna kava, uro ali dve pred tekmo pa pojem še proteinsko tablico in popijem energijsko pijačo.

Kaj je vaše vodilo, ko se začne tekma?

Gremo po zmago.

Imate med sezono tudi odmor?

Med sezono se najde tudi nekaj časa za odmor. Včasih urnik tekmovanja omogoča tudi prost konec tedna ali morda celo tri dni oddiha. To je vsekakor dobrodošlo, a tudi sicer ostane dovolj časa za regeneracijo.

Si pri treningih pomagate tudi s kakšnimi tehnološkimi pripomočki, npr. s pametno uro ali telefonom?

Na treningih imamo GPS-sledilce, ki jih uporablja strokovni štab za merjenje našega napredka. Ob samostojnem treningu pa uporabljam pametno uro Huawei Watch GT 3 SE v kombinaciji s telefonom Huawei nova 10 Pro.

Kaj vas je najbolj navdušilo pri uri Watch GT 3 SE in katere funkcije uporabljate?

Najbolj sta me presenetili oblika in sama uporabnost menija.

Ali vam pametna ura Watch GT 3 SE pomaga do boljših rezultatov? Meri namreč nivo kisika v krvi, srčni utrip, kakovost spanca itd.

Zagotovo mi najbolj koristi spremljanje srčnega utripa in spanca. Dober spanec je zelo pomemben, vsako nihanje srčnega utripa pa je dobro pospremiti tudi s kakšnimi pregledi. Zdaj bom zagotovo vedel, kdaj bodo potrebni. Tudi druge funkcije in informacije bodo dobrodošle pri napredku.

Ura Watch GT 3 SE tudi sinhronizira podatke v aplikacijo Zdravje (Huawei Health) na telefonu. Ali jo uporabljate za analizo? Katere podatke najbolj spremljate?

Najbolj me fascinira srčni utrip. Na izzivih so bili podatki kar zanimivi, in prav zanima me, kakšni bodo rezultati pri nekoliko daljšem obdobju merjenja.

Ali poznate "deteljico" Zdravo življenje, kjer si lahko urejate opomnike za npr. pitje vode, dihalne vaje ipd.? Uporabljate te funkcije?

Same "deteljice" ne poznam. Zagotovo pa bom na novi uri uporabljal vse, kar mi ponuja.

Uporabljate aplikacijo Strava?

Aplikacijo sem uporabljal v Belgiji, ko sem tam igral. To je bilo ravno v času epidemije covid-19, ko ni bilo skupnih treningov. Na ta način so trenerji beležili rezultate in jih primerjali med seboj. Zdaj pa jo bom ponovno aktiviral, saj super deluje z mojima uro in telefonom.

Kaj pa sam oblika ure, vam je všeč? Vam je pomembno, da je ura lahka?

Včasih celo pozabim, da jo imam na roki, saj je res zelo lahka. Oblika pa je bil tako ali tako prva stvar, ki me je navdušila.

Ste že preizkusili personalizacijo videza z različnimi številčnicami? Katera vam je najbolj všeč?

Teh številčnic je res veliko in vse so posebne. Mislim, da bom imel vsak dan drugo, ker se trenutno ne morem odločiti, katera mi je najbolj všeč.

Imate kakšnega nogometnega vzornika?

Moj vzornik je Cristiano Ronaldo.

Vas navdušuje še kakšen šport poleg nogometa?

Da, tudi drugi športi me navdušujejo. Predvsem tenis, košarka in odbojka.

Kaj svetujete mladim nadobudnim nogometašem, kako naj trenirajo, da se razvijejo v vrhunske športnike?

Vsem polagam na srce, da naj ob treningih, ki jih opravijo v klubu, delajo tudi individualno. Trdo delo je na koncu tisto, ki prinaša rezultate.

S sodobno tehnologijo do napredka

Dandanes je tako, da vsak napredek terja ogromno trdega in tudi načrtnega dela. Ne glede na to, ali ste profesionalec ali rekreativec, je pri športu tako, da si morate vedno dobro zastaviti cilje in načrte za njihovo uresničitev. Sodobna tehnologija pa je danes razvita že do te mere, da vam pri tem močno pomaga in priskoči na pomoč.

Pametna ura Huawei Watch GT 3 SE, ki jo uporablja Mitja Križan, zagotovo velja za enega najbolj uporabnih pripomočkov. Ne le pri nogometu, ampak tudi pri številnih drugih športih, pa tudi ob spremljanju zdravja. Kot pomoč pri vadbi pride do izraza več kot 100 športnih načinov, inteligentni načrti teka in Huaweiev algoritem TruSport, ki nudi pronicljive športne ocene in predloge na podlagi različnih podatkov o vadbah. Po zaslugi algoritmov Huawei TruSeen 5.0+ in TruSleep 3.0 ter drugih podprtih tehnologij je ura popolna tudi za natančno merjenje vitalnih funkcij. Sposobna je namreč stalnega spremljanja srčnega utripa, kakovosti spanja, nasičenosti kisika v krvi (SpO2) in ravni stresa.

Prav tako je prava dvoživka, saj se s podporo standardov vodotesnosti 5 ATM odlično znajde tudi pod vodno gladino, in sicer vse do 50 metrov, kjer zdrži do deset minut. Odlikuje pa jo še izjemna lahkost, tako da vas pri treningu ne bo ovirala.

V Sloveniji je ura že na voljo v črni ali zeleni barvi po priporočeni ceni 199 evrov.





Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.