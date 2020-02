Dan po sijajnem evropskem večeru slabe novice za Bayern

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bayern München vsaj štiri tedne ne bo mogel računati na svojega z naskokom najboljšega strelca Roberta Lewandowskega, ta se je poškodoval pri torkovi zmagi nad Chelseajem s 3:0 v prvi tekmi osmine finala lige prvakov. Poljak je v Londonu zabil dva gola in prispeval še asistenco.

"Po poškodbi levega kolena na tekmi proti Chelseaju in pregledu Bayernovega zdravniškega osebja na čelu z dr. Hans-Wilhelmom Müller-Wohlfahrtom je jasno, da bo moral Robert Lewandowski 10 dni nositi opornico, potem pa bo začel rehabilitacijo. Odsoten bo približno štiri tedne," so danes popoldne sporočili iz Bayerna, ta tako do nadaljnjega ostaja brez enega od najboljših strelcev v Evropi v tej sezoni.

ℹ️ @lewy_official erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des #FCBayern beim @ChelseaFC einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk. Die Ausfallzeit wird insgesamt rund vier Wochen betragen.#ComeBackStronger, Lewy! 🍀



🔗 https://t.co/YAyJVy49QS — FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2020

Robert Lewandowski, ki je pri torkovem zmagoslavju na Stamford Bridgeu odigral 90 minut in bil najboljši na igrišču, je v tej sezoni za Bayern zabil kar 39 golov v 33 nastopih v vseh tekmovanjih.

Če bo izkušeni poljski napadalec res odsoten štiri tedne, bo seveda izpustil povratno tekmo obračuna osmine finala lige prvakov proti Chelseaju, ki se tako ali tako zdi že odločen, preskočiti pa bo moral še prvenstvene tekme proti Hoffenheimu, Augsburgu, Unionu Berlinu in Eintrachtu Frankfurtu ter tudi prihajajoči obračun četrtfinala nemškega pokala proti Schalkeju.