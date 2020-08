Jedel je tablete, trpel in tudi zadel, a na koncu ni šlo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mitja Lotrič, kapetan in strelec Celja pri porazu z Moldejem

Mitja Lotrič, kapetan in najboljši posameznik Celjanov, še na dan tekme z norveškim prvakom Moldejem ni vedel, ali bo lahko igral. Kljub zdravstvenim težavam je stisnil zobe, zaigral in v prvem polčasu tudi zadel za vodstvo slovenskega prvaka, a zaman. Norvežani so v drugem polčasu zadeli dvakrat, zmagali z 2:1 in napredovali v naslednji krog kvalifikacij za ligo prvakov.

Mitja Lotrič je bil po koncu tekme razočaran. Toliko bolj, ker je imel občutek, da bi Celju lahko uspelo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Škoda, imel sem občutek, da bi lahko zmagali. Zdi se mi, da so nam Norvežani puščali še več prostora, kot so nam ga na prejšnji tekmi Irci," je vzporednice s tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, v kateri so Celjani na Madžarskem premagali irskega prvaka Dundalk s 3:0, potegnil Mitja Lotrič.

"Sploh v prvem polčasu smo igrali res dobro, toda potem smo popustili. Na koncu so nas Norvežani kaznovali in zmagali. Treba je priznati, da zasluženo. Verjamem pa, da smo se iz te tekme marsičesa naučili," je nadaljeval strelec gola za celjsko vodstvo v prvem polčasu.

"Dali smo lep zadetek, po res lepi akciji. Ravno zato sem toliko bolj razočaran, da se poslavljamo od kvalifikacij za ligo prvakov, saj smo imeli v rokah lep rezultat. Nič, tekme je konec. Zdaj ni časa za obžalovanje. Že kmalu sledijo nove tekme in nadaljevanje sezone. Še vsaj eno tekmo bomo igrali tudi v Evropi in skušali narediti nov korak naprej. Ne bo pa lahko," je še povedal kapetan Celjanov, ki bodo z zanimanjem spremljali, kaj jim bo prinesel žreb 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov.

Kapetan je Celjane v vodstvo popeljal v 38. minuti, ko je v gol spremenil lepo podajo Luke Kerina. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Celju bi rad ostal vsaj do konca evropske sezone

Spomnimo, lahko se zgodi celo to, da bodo Celjani brez boja napredovali neposredno v play-off za skupinski del tekmovanja. Takšna sreča bo namreč doletela dva od desetih klubov, ki bodo naslednji torek sodelovali v žrebu. Če bo med njima Celje, bo naslednjič na evropsko prizorišče stopilo šele čez dober mesec dni, 1. oktobra. Če ne, teden prej. "Do takrat je še veliko časa. Bomo videli, kaj bo," je dejal najboljši posameznik Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2019/20, ki se je z dvema asistencama in golom na dveh evropskih tekmah Celja izkazal tudi v tej sezoni.

Tega ni omenil kar tako. Po sijajnih igrah, ki jih kaže, namreč obstaja precej možnosti, da ga v Sloveniji ne bomo spremljali več dolgo časa. Morda se spet preseli v tujino, kjer je na Cipru že igral. "Dokler sem v Celju, bom dal vse od sebe za ta klub. Dokler ni stoodstotno, da grem, bo zagotovo tako. Vsi, ki me poznajo, vedo, da bo tako. Trenutno sem tu. Rekel sem že, da bi rad v Evropi igral za Celje. Potem bomo videli, kaj bo. Tudi če ostanem tukaj, bo v redu," je še povedal 25-letni ofenzivni vezist, ki se je prvič na svoji nogometni poti znašel na seznamu selektorja članske reprezentance.

Imel je težave s poškodbo mišice, a je stisnil zobe in igral 84 minut. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tvegal je tudi premierno reprezentančno akcijo

Matjaž Kek ga je vpoklical za prihajajoči tekmi lige narodov proti Grčiji in Moldaviji. Z reprezentanti se bo na Brdu pri Kranju zbral že v nedeljo. Dan po prvenstveni tekmi z Aluminijem.

"Ker sem igral proti Moldeju, sem malce tvegal, a mislim, da ne bo težav. Sem pa tudi s tem pokazal, koliko mi je bilo do te tekme. Želel sem pomagati. Želel sem zmagati. Zato sem tudi igral. Verjamem, da z mano ne bo hujšega. Da bom saniral poškodbo in bom na reprezentančni zbor prišel zdrav," je optimističen Prekmurec, ki se je v dneh, tudi urah, pred tekmo spopadal z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih se je še dan prej zdelo, da ne bo igral.

"Mučil sem se vso tekmo. Jedel sem tablete, opravljal terapije in upal, da bom lahko pomagal. Dan pred tekmo sem opravil krajši trening. Še na dan tekme nisem vedel, ali bom lahko igral. Tik pred zdajci sem se odločil, da bom. Proti koncu mi je malo zmanjkalo moči. Zelo me je bolelo, a sem stisnil zobe," je o težavah, s katerimi se spopada, povedal ofenzivni vezist, ki je na igrišču zdržal 84 minut. Potem ni šlo več.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni izgubil on, ampak vsa ekipa

Po tekmi je tudi on, tako kot njegov trener Dušan Kosić, stopil v bran vratarju Celja Matjažu Rozmanu, ki si je pri vodstvu slovenskega prvaka z 1:0 privoščil napako in Norvežanom odprl vrata do napredovanja.

"Njega nikakor nihče ne more okriviti za poraz in to, kar se je dogajalo. V preteklosti nas je že tisočkrat rešil. Takšna napaka se lahko zgodi vsakomur. Danes mogoče res ni imel najboljšega dne, a je zame še vedno najboljši vratar v slovenski ligi. Danes ni izgubil on, ampak ekipa," je Prekmurec za konec povedal o svojem soigralcu med vratnicama, s katerim se bosta konec tedna skupaj podala na reprezentančni zbor.

Tudi on se je namreč znašel na seznamu slovenskega selektorja, ki je s tema vpoklicema podal dodatno priznanje sijajni celjski sezoni, ki se je pred tremi meseci končala s prvim naslovom slovenskega prvaka v zgodovini kluba.