Je čas za novo veliko presenečenje?

Kdo bo prvi polfinalist letošnjega evropskega prvenstva? Na Gazprom Areni v Saint Petersburgu se bosta danes v prvem četrtfinalu pomerili Španija in Švica. Čeprav je vloga favorita močno na strani španske izbrane vrste, Švice, ki je osmini finala izločila svetovne prvake Francoze, ne gre odpisati tako zlahka. "Želimo si še koraka naprej. Naredili smo dobro delo, uvrstili smo se v četrtfinale, a to nas ni zadovoljilo, lačni smo še večjega uspeha," pred tekmo napoveduje selektor Švice Vladimir Petković.

Le najbolj pogumni nogometni navdušenci bi pred evropskim prvenstvom napovedali, da se bosta v četrtfinalu danes srečali reprezentanci Švice in Španije. Če je Španija v zadnjih letih stalnica v vrhu evropskega nogometa, je med najboljših osem ekip le redkokdo pričakoval tudi Švico, ki se je med najboljših osem zavihtela po zmagi nad svetovno prvakinjo Francijo. Švicarji so se do največjega uspeha v svoji zgodovini zavihteli po izvajanju enajstmetrovk, potem ko je zadnjo v peti in odločilni seriji zapravil Kylian Mbappe.

Švicarji po velikem uspehu v osmini finala Foto: Guliverimage

Želijo si se še korak dlje

Švicarji so na prejšnjem prvenstvu izpadli v osmini finala, kar je na koncu zadostovalo za enajsto mesto, ta dosežek pa je bil do letos tudi najboljša uvrstitev nogometašev iz dežele sira in čokolade na evropskih prvenstvih. "Želimo si še koraka naprej. Naredili smo dobro delo, uvrstili smo se v četrtfinale, a to nas ni zadovoljilo, lačni smo še večjega uspeha. Vemo, da bomo igrali z enimi od favoritov prvenstva, a po zmagi nad Francijo mislim, da se tega ne bomo ustrašili. Psihološko bomo zagotovo dobro pripravljeni," je pred tekmo dejal švicarski selektor Vladimir Petković, ki na obračunu s Španijo ne bo mogel računati na kaznovanega Granita Xhako.

"Psihološko bomo zagotovo dobro pripravljeni," je pred tekmo dejal švicarski selektor Vladimir Petković. Foto: Reuters

Švicarska izbrana vrsta je v skupinskem delu najprej remizirala z Walesom (1:1), nato je z 0:3 klonila proti Italiji, na koncu pa je s 3:1 odpravila še Turčijo. V osmini finala pa se je po zaostanku z 1:3 proti Franciji v velikem slogu vrnila v igro, na koncu pa se po izvajanju enajstmetrovk prebila med najboljših osem ekip turnirja. "Ponosen sem, da lahko vodim ekipo na tako pomembni tekmi. Rad bi pokazal, česa sem sposoben in rad bi pomagal ekipi. Pokazali smo, da znamo še veliko več, kot se braniti in da lahko dosežemo več zadetkov. Če bomo pokazali našo pravo igro, potem je vse možno," je pred tekmo dejal član švicarske izbrane vrste Xherdan Shaqiri.

Enrique pohvalil Švico

To bo za ekipi prvi medsebojni obračun na evropskih prvenstvih, sta se pa reprezentanci srečali na treh svetovnih prvenstvih v letih 1966, 1994 in 2010. Prvi dve tekmi je dobila Španija, zadnjo pa Švica. Poraz na svetovnem prvenstvu je bil za Španijo tudi edini na skupno 22 medsebojnih obračunih. Španci so na tem evropskem prvenstvu najprej vknjižili remi s Švedsko (0:0) in Poljsko (1:1), nato so s kar 5:0 odpravili Slovaško, v osmini finala pa so po izjemno dramatičnem srečanju po podaljšku s 5:3 izločili svetovne podprvake Hrvate.

"Švicarji niso ekipa, ki bi brezglavo krenila v tekmo, točno vedo, kaj počnejo v vsakem trenutku igre," s pohvalami na račun tekmeca ni skoparil španski selektor Luis Enrique Foto: Reuters

"Čaka nas zelo zapletena tekma. Kot ekipa Švica igra izjemno tako v obrambi kot v napadu, zato sem prepričan, da nas čaka zelo zahteven obračun. Švicarji niso ekipa, ki bi brezglavo krenila v tekmo, točno vedo, kaj počnejo v vsakem trenutku igre," s pohvalami na račun tekmeca ni skoparil španski selektor Luis Enrique, ki s svojo ekipo na tem evropskem prvenstvu še ni našel optimalne forme.

"Mislim, da proti Hrvaški nismo imeli slabe obrambe. Seveda so stvari, ki bi jih lahko naredili bolje. Ključ do uspeha leži v našem specifičnem, posebnem slogu igre. Če razvijemo našo igro in če začnemo dosegati zadetke, potem mislim, da nam lahko uspe," je pred srečanjem na vprašanje o slabši obrambi odgovoril španski branilec Aymeric Laporte.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale:

Petek, 2. julij, München:

18.00 Švica - Španija Verjetni začetni postavi:

Švica: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović.

Španija: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres.

Preberite še: