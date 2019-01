Jan Oblak je spet zasejal seme dvoma

"Premier liga je zanimiva. Je zelo atraktivna in na neki točki kariere si zagotovo želim biti del tega tekmovanja. Vidim se v njej, a ne vem, kdaj. Morda prihodnje leto, morda čez dve, pet ali deset let," so besede, ki jih je Jan Oblak izrekel v intervjuju zadnje izdaje FourFourTwo, priznane angleške nogometne revije, ki mesečno izhaja že od leta 1994.

S temi besedami je prav gotovo vnesel nekaj nemira med navijače Atletica, ki še vedno nestrpno čakajo, kaj bo z njegovim podaljšanjem pogodbe, o katerem se v Španiji, s tem pa tudi drugod v nogometnem svetu, govori zdaj že res dolgo časa.

Klavzula danes nič več tako zelo visoka

Spomnimo, z Madridčani ima Škofjeločan pogodbo sicer do leta 2021, podpisal jo je pred skoraj natanko tremi leti, a težava je klavzula v vrednosti 100 milijonov evrov, zapisana v njej.

Toliko denarja se je leta 2016 zdelo veliko, a danes, ko so razmere na nogometni tržnici nekoliko drugačne, predvsem pa je svoj status v svetu nogometa v tem času močno izboljšal Oblak, ki je trenutno tržno najvrednejši nogometni vratar na svetu, je zgodba seveda drugačna.

100 milijonov evrov je klavzula, zapisana v zdajšnji pogodbi z Atleticom, ki jo je podpisal februarja 2016. Foto: Getty Images

Zdaj še zdaleč ni nemogoče, da bi kakšen od najbogatejših evropskih klubov aktiviral Oblakovo odkupno klavzulo in ga pripeljal k sebi.

Chelsea je tako lani Athletic Bilbau za španskega vratarja Kepo, ki na trgu kotira precej nižje od slovenskega kolega, odkupil za 80 milijonov evrov. Liverpool je za Brazilca Alissona Romi nakazal 62,5 milijona evrov in tako naprej.

Dvakrat višja plača in (dvakrat) višja klavzula?

V ponedeljek je praznoval 26. rojstni dan. Foto: Guliver/Getty Images Oblak, čigar intervjuje v zadnjih letih lahko verjetno preštejemo kar na prste ene roke, je ob tokratnem pogovoru torej razkril, da se bo prestop, ki bo zagotovo zelo odmeven, prej ali slej najverjetneje zgodil, a kljub temu naj bi to, o čemer se je v Španiji pisalo v zadnjih dneh, vseeno držalo.

Bil naj bi zelo blizu podaljšanja zdajšnje pogodbe z Atleticom, s katero naj bi močno poskočila tudi njegova letna plača. Po nekaterih informacijah naj bi po novem na sezono v žep pospravil kar deset milijonov evrov. Torej enkrat več, kot jih dobiva zdaj, in več kot šestkrat več od plače, za katero se je dogovoril ob prihodu v klub leta 2014 (1,5 milijona na sezono).

Precej naj bi poskočila tudi odkupna klavzula v pogodbi, ki naj bi bila še za kakšno leto daljša od zdajšnje. Pisalo se je celo o 200 milijonih, a bo verjetno vseeno nekoliko manjša.

Najbolje je, če ostane, ampak ...

O podaljšanju pogodbe z Atleticom Oblak v pogovoru za FourFourTwo sicer ni govoril, je pa nekaj besed namenil domnevnemu zanimanju Chelseaja iz lanskega poletja, ko naj bi si ga Londončani (in še marsikdo drug) želeli zvabiti k sebi.

Do zdaj je igral za Olimpijo, Beiro Mar, Olhanense, Uniao de Leirio, Rio Ave, Benfico in Atletico. Foto: Guliver/Getty Images

"O tem, zakaj prestopa ni bilo, težko govorim, a poleti sem rekel, da bi najraje ostal. Nisem se pogovarjal z nikomer. Moj agent in ljudje iz Atletica so tisti, ki počnejo te stvari. Odločil sem se, da ostanem, saj sem videl, da sem del dobrega projekta. Če mislim osvajati lovorike, je najbolje, da ostanem," je odgovoril Oblak, ki je z Atleticom v štirih letih in pol osvojil tri lovorike (španski superpokal 2014, lani pa še evropski superpokal in ligo Europa).

Te besede so zagotovo balzam za ušesa navijačev Atletica, ki ga obožujejo, a je takoj dodal, da o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, težko govori. "V prihodnosti je mogoče vse. V nogometu se stvari spreminjajo iz dneva v dan. Nemogoče je napovedati, da boš nekje čez veliko let, saj ne veš. Januar je tukaj, kmalu bo tu tudi junij. Stvari se spreminjajo zelo hitro," je seme dvoma o svoji prihodnosti zasejal Oblak, ki je za Atletico do zdaj v vseh tekmovanjih odigral že 187 tekem, na kar 104 pa ohranil mrežo nedotaknjeno.