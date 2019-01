Bo Jan Oblak, ki je danes v središču pozornosti, res razblinil vse dvome?

"Super Jan! Čestitke za rojstni dan!" so ob njegovem osebnem prazniku zapisali na uradnem Twitterjevem računu španske nogometne lige. S čestitko so se prek raznih družabnih kanalov javili tudi pri ligi prvakov in ligi Europa, nanj pa se je danes, ko praznuje rojstni dan, spomnil še marsikdo.

Le še en dokaz o tem, da ima Jan Oblak v nogometnem svetu status, kot ga do zdaj verjetno ni imel še noben Slovenec.

Takole so Janu Oblaku čestitali Španci:

SUPER JAN!



Happy 26th birthday to @atletienglish goalkeeper Jan Oblak. 🙌🎂 pic.twitter.com/3eZnDzbWPA — LaLiga (@LaLigaEN) January 7, 2019

Toda veliko bolj kot to navijače Atletica in še marsikoga drugega zanima, kakšna je njegova prihodnost.

O podaljšanju zdajšnje pogodbe, ki ga s štadionom Wanda Metropolitano veže do leta 2021, se je v zadnjem letu govorilo in pisalo veliko. Predvsem o tem, da so Oblak in njegovi predstavniki z vodstvom kluba na nasprotnih bregovih in da podaljšanja naj ne bi bilo, kar naj bi posledično pomenilo, da bo kmalu odšel drugam.

Povezovali so ga skoraj z vsemi evropskimi velikani, še najbolj z bogatim PSG, ki že nekaj let lovi evropski naslov. Toda če je mogoče verjeti španskim medijem, bo Oblak tudi v prihodnosti igral za Atletico.

Kaj vse mu je že uspelo?

Prejel je že številna priznanja. Foto: Getty Images



Zato ne čudi, da se ponaša tudi s številnimi individualnimi priznanji. Dvakrat najboljši vratar španske lige, v kateri je bil kar trikrat dobitnik nagrade zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v sezoni, najboljši je bil tudi v portugalski ligi in bil kar dvakrat izbran tudi za najboljšega vratarja lige prvakov in enkrat tudi v ligi Europa.



Njegova tržna vrednost trenutno znaša 80 milijonov evrov in je najvišja kateregakoli vratarja v zgodovini nogometa. Ni kaj, na vse, kar je dosegel, je lahko res zelo ponosen. Glede na to, kaj vse je Škofjeločanu uspelo do 26. leta starosti, ni nič čudnega, da je vseskozi v središču pozornosti. Osvojil je ligo Europa, evropski superpokal, portugalski naslov, dve portugalski pokalni lovoriki, španski superpokal, igral je tudi v finalu lige prvakov in še enkrat tudi v finalu lige Europa. Ob vseh teh podvigih je bil med vidnejšimi člani svojih moštev. Najprej Benfice in zdaj Atletico Madrida.Zato ne čudi, da se ponaša tudi s številnimi individualnimi priznanji. Dvakrat najboljši vratar španske lige, v kateri je bil kar trikrat dobitnik nagrade zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v sezoni, najboljši je bil tudi v portugalski ligi in bil kar dvakrat izbran tudi za najboljšega vratarja lige prvakov in enkrat tudi v ligi Europa.Njegova tržna vrednost trenutno znaša 80 milijonov evrov in je najvišja kateregakoli vratarja v zgodovini nogometa. Ni kaj, na vse, kar je dosegel, je lahko res zelo ponosen.

Številke v novi pogodbi bodo precej višje

Španski radio Cadena Cope je namreč že pred nekaj dnevi poročal, da naj bi bil Oblak po novem blizu podaljšanja pogodbe z Atleticom, zdaj pa so to informacijo potrdili še nekateri drugi mediji.

Pri Atleticu je status slovenskega vratarja ena prednostnih nalog, kar vseskozi poudarjajo vsi v klubu na čelu s trenerjem Diegom Simeonejem, zdaj pa naj bi Oblakovi zastopniki in vodilni ljudje Atletica le stopili korak bližje drug drugemu. Zato naj bi bilo zdaj podaljšanje obstoječe pogodbe, ki slovenskega zvezdnika z Madridčani veže do leta 2021, veliko bližje, kar je vsekakor novica, ki je precej razveselila vse navijače Atletica.

Po novem naj bi bila klavzula v njegovi pogodbi precej višja od zdajšnje v višini 100 milijonov evrov. Foto: Guliver/Getty Images

V zdajšnji pogodbi, ki jo je Oblak podaljšal leta 2016, po njej pa zasluži pet milijonov evrov na leto, ima klavzulo v vrednosti 100 milijonov evrov (pred tem je bila postavljena na 45 milijonov evrov). Oblak in njegovi pri novi pogodbi seveda vztrajajo pri še višji plači, ki bi jo marsikje drugje zagotovo dobil, želja Atletica je, da Oblak pogodbo podaljša še za kakšno leto ali dve, predvsem pa to, da občutno dvigne klavzulo, ob kateri bi lahko odšel. Vodilni ljudje Atletica naj bi vztrajali pri klavzuli v vrednosti kar 200 milijonov evrov, a do tako visoke številke verjetno vseeno ne bodo prišli. A naj bi bila vseeno občutno višja od zdajšnje, tako kot bo veliko višja tudi Janova plača.

Statistika Jana Oblaka v letu 2018:

Tekmovanje Odigrane tekme Prejeti zadetki Tekme brez prejetega zadetka špansko prvenstvo 37 26 20 liga prvakov 6 6 3 liga Europa 6 2 4 evropski superpokal 1 2 / SKUPAJ 50 34 27

Francoski zvezdnik je izpraznil blagajno Atletica

Bodo po Antoinu Griezmannu pri Atleticu ostal še en zvezdnik Madridčanov? Foto: Getty Images Oviro za Atletico sicer pomeni dejstvo, da neomejene količine denarja v klubski blagajni ni. V Madridu so jo namreč precej izpraznili lani poleti, ko so prvega zvezdnika kluba Antoina Griezmanna prepričali, da je zavrnil ponudbo Barcelone in podaljšal sodelovanje z Atleticom.

Petletna pogodba francoskega napadalca jih bo namreč stala več kot sto milijonov evrov. Najboljši strelec kluba je postal z naskokom najbolje plačani nogometaš v zgodovini Atletica.

Kakorkoli že, Oblakova prihodnost naj bi bila kmalu razjasnjena. Ko se bo to zgodilo, pa naj bi navijači Atletica od veselja skakali v zrak. Kar 104 nedotaknjene mreže v 187 tekmah, v katerih je stal med vratnicama Atletica, številna uspešna posredovanja in predvsem mirnost, ki jo prinaša v obrambo Madridčanov, so namreč poskrbeli, da je Škofjeločan med najbolj priljubljenimi nogometaši Atletica.

Prizor, ki ga bomo spet dočakali v letu 2019. Najboljši slovenski nogometaš v reprezentančni opremi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta mesec ga ne bo, po letu in pol se bo vrnil marca

Kmalu pa se bodo njegovih obramb lahko veselili tudi privrženci slovenske reprezentance, za katero v prejšnjem letu sploh ni igral.

Novemu selektorju Matjažu Keku je že obljubil, da se bo odzval na njegov klic, in to v edinem pogovoru za slovensko športno javnost v lanskem letu tudi priznal.

Na seznamu za neuradno prijateljsko tekmo konec meseca v Španiji proti Kitajski, ki naj bi ga dočakali ta teden, ga ne bo, saj za to tekmo v poštev pridejo samo nogometaši klubov, ki še niso v pogonu (ob tistih iz slovenske lige se bo na seznamu znašla še kopica igralcev iz tujine). Zagotovo pa naj bi sodeloval marca, ko Slovenijo čaka začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020.

Če se bo to res zgodilo, bo za izbrano vrsto, v kateri je do zdaj zbral vsega 18 nastopov, zaigral prvič po oktobru 2017.

Še nekaj rojstnodnevnih čestitk za Jana Oblaka:

Happy Birthday, Jan Oblak! 🎉



👤 187 Atletico games

⛔️ 104 clean sheets



Where does he rank among your top 5 goalkeepers in the world? 🧤 pic.twitter.com/4RDfHLeOMu — Goal (@goal) January 7, 2019

🎂 Happy birthday to 2018 #UEL champ Jan Oblak! 🎉



Was the @Atleti star the best keeper of 2018?#TeamOfTheYear — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 7, 2019

🎉 Happy 26th Birthday, Jan Oblak!



🏟 298 Games

🇸🇮 18 Caps

🥅 242 Goals Conceded

🧤 157 Clean Sheets



1 🏆🇪🇺 Europa League

1 🏆🇪🇺 UEFA Super Cup



1 🏆🇪🇸 Supercopa de Espana



1 🏆🇵🇹 Primeira Liga

1 🏆🇵🇹 Taca de Portugal

1 🏆🇵🇹 Taca da Liga



👊 Rock at the back. pic.twitter.com/eBtOvX2hnf — SPORF (@Sporf) January 7, 2019

Danes svoj 26. rojstni dan praznuje Jan Oblak! Vse najboljše, Jan! ⚽🇸🇮🎉 #SrceBije pic.twitter.com/pSg4d9r4yX — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) January 7, 2019

Javil se je tudi Jan Oblak in se zahvalil za čestitke:

Preberite še: