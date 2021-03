Italijanu izročili zlati čevelj

Napadalcu Lazia in italijanskemu nogometnemu reprezentantu Ciri Immobileju so danes na posebni slovesnosti na rimskem Kapitolu izročili zlati čevelj, nagrado za najboljšega strelca evropskih lig prejšnje sezone, poroča spletna stran sky.it.

"To je najvišja točka moje kariere. Zlati čevelj sem do zdaj videl na fotografijah, zdaj ga imam v rokah. Škoda, ker se ne morem veseliti z navijači, a nagrado posvečam tudi njim. In seveda ekipi ter družini. Največji uspehi so plod skupinskega dela. Nagrada bo le še motiv za nadaljnje delo," je dejal 31-letni Immobile, ki je v lanskem italijanskem prvenstvu dosegel rekordnih 36 golov, dva več kot v nemškem Robert Lewandowski in pet več od konkurenta v ligi Portugalca Cristiana Ronalda.

Immobile je postal šele tretji Italijan s to nagrado, pred njim sta jo osvojila Luca Toni (2006) in Francesco Totti (2007).

"Ponosen sem, da sem v družbi velikanov in da sem nagrado osvojil v konkurenci takih strelcev, kot sta Lewandowski in Ronaldo," je še dejal napadalec Lazia.

