Jan Oblak, ki ga selijo v Manchester, do velike zmage

Po nedeljskem derbiju, po katerem je Atletico ostal neporažen proti Realu, a bil po tekmi nezadovoljen, saj so beli baletniki izenačili tik pred koncem, so se izbranci Diega Simeoneja bolje odrezali na novem velikem izzivu. V zaostali tekmi so z 2:1 ugnali Athletic Bilbao in naredili ogromen korak k osvojitvi državnega naslova. Jan Oblak, za katerega se po poročanju Sky Sports ponovno zanima Manchester United, je tako uspešno prestal enega najpomembnejših izpitov sezone.