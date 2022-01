Slovenski obračun na San Siru, Atalanta znova brez Iličića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serie A bo z današnjim dvobojem med Verono in Bologno vstopila v 23. krog. Vodilni Inter bo v soboto na San Siru pričakal Venezio, v slovenskem obračunu pa se bosta pomerila Samir Handanović in Domen Črnigoj. Atalanta se bo brez Josipa Iličića mudila v Rimu pri Laziu, Vid Belec bo s Salernitano gostoval pri Napoliju, v nedeljo zvečer pa sledi poslastica kroga, veliki derbi med Milanom in Juventusom.