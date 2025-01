Poker Interja v Lecceju, Napoli kot prvi premagal Juventus

Vodilni Napoli je v sobotnem derbiju 22. kroga serie A v mestu pod Vezuvom premagal Juventus z 2:1. Stara dama, ki jo je ob koncu prvega polčasa popeljal v vodstvo zimski novinec Randal Kolo Muani, je tako doživela prvi poraz v tej sezoni. Nogometaši Atalante so se po preobratu na krilih dvakratnega strelca Matea Reteguija v Comu približali vrhu. Udinese je v nedeljo doma izgubil proti Romi (1:2). Jaka Bijol je odigral vso tekmo, Sandi Lovrić, ki je prispeval asistenco za 1:0, 66 minut, na klopi pa je sedel David Pejičić. Prvak Inter je napolnil mrežo Lecceju (4:0), Fiorentina pa je v nedeljo zvečer na Olimpijo zadala boleč poraz Laziu (2:1).

Jaka Bijol je ostal brez točk proti Romi, čeprav je Udinese po prvem polčasu vodil z 1:0. Foto: Guliverimage Nogometaši Udineseja so v 22. krogu italijanske lige doma proti Romi izgubili z 1:2. V Vidmu so črno-beli, ki petič zapovrstjo niso prišli do zmage, povedli v 38. minuti, ko je po podaji slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića zadel Lorenzo Lucca.

Lorenzo Pellegrini in Artem Dovbik pa sta poskrbela za preobrat, saj sta unovčila enajstmetrovki v 50. in 64. minuti. Lovrić je igral do 66. minute, Jaka Bijol je odigral delo tekmo, David Pejičić pa je obsedel na klopi za rezervne igralce.

Pred tem je Milan ugnal Parmo s 3:2, potem ko je rdeče-črnim preobrat uspel v sodniškem dodatku drugega polčasa, ko sta zadela Tijjani Reijnders in Samuel Chukwueze v 92. in 95. minuti.

Veselje najboljšega strelca serie A Matea Reteguija in soigralcev. Foto: Reuters

Atalanta je v soboto na gostovanju pri Comu, pri katerem se je v prejšnjem krogu spotaknil Udinese, Jaka Bijol pa nesrečno zatresel lastno mrežo, zmagala z 2:1. Zmago je nekdanjemu klubu Josipa Iličića z dvema zadetkoma v drugem polčasu zagotovil Mateo Retegui.

Juventus ni več neporažen, Napoli ostaja prvi

Začetek je pripadel Torinčanom, ki so z golom novinca Randala Kola Muanija v 43. minuti povedli. A Napoli je v nadaljevanju pretil in terensko premoč najprej spremenil v izenačenje, ko je bil z glavo natančen Frank Anguissa.

Romalu Lukaku je zagotovil Napoliju sladko zmago nad Juventusom. Foto: Reuters

V 69. minuti pa je sledil popoln preobrat, gostje so v kazenskem prostoru zrušili Scotta McTominaya, najstrožjo kazen pa je v gol spremenil Romelu Lukaku.

Fiorentina osvojila Olimpico

Pri Interju se je med strelce vpisal tudi Denzel Dumfries. Foto: Reuters Drugouvrščeni Inter je z lahkoto opravil v gosteh z Leccejem, kjer je bilo 4:0, Davide Frattesi, Lautaro Martinez, Denzel Dumfries in Mehdi Taremi so bili strelci za Milančane, pri katerih tokrat na klopi ni bilo mladega slovenskega reprezentanta Luke Topalovića.

Obračun Lazia in Fiorentine je dobila slednja z 2:1, potem ko sta v prvem polčasu zadela Yacine Adli in Lucas Beltran, Adam Marušić je v 92. minuti zgolj postavil končni izid.

Venezia, pri kateri je vprašljiva prihodnost Domna Črnigoja, saj bi lahko v tem prestopnem roku zamenjal delodajalca, bo v ponedeljek gostila Verono.

