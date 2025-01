Inter po zmagi diha za ovratnik Napoliju, nadarjeni Slovenec zmago pospremil na klopi

Na zadnji nedeljski tekmi 21. kroga serie A so branilci naslova, nogometaši Interja s 3:1 premagali 14. Empoli. Nadarjeni Slovenec Luka Topalović , za katerega se zanimata tudi Hrvaška in BiH, je, podobno kot na zadnjih dveh tekmah (2:2 proti Bologni in 1:0 z Venezio), zmago pospremil na klopi za rezervne igralce. Drugi Inter za vodilnim Napolijem, ki je na sobotnem derbiju preobratov s 3:2 premagal Atalanto, zaostaja tri točke, a ima na računu tekmo manj. Četrti Lazio je danes s 3:0 odpravil Verono, šesta Fiorentina pa remizirala (1:1) s Torinom.

Milanski Inter je v serie A zmanjšal zaostanek za vodilnim Napolijem. Nerazzurri, ki so odigrali tekmo manj od vodilnih v ligi, so danes slavili domačo zmago nad Empolijem. Za gostitelje so zadeli Lautaro Martinez (55. minuta), Denzel Dumfries (79.) in Marcus Thuram (89.), za goste pa je bil uspešen Sebastiano Esposito (83.).

Na lestvici vodi Napoli s 50 točkami, Inter jih ima s tekmo manj zdaj 47, Atalanta pa je tretja s 43 točkami.

Venezia, pri kateri Domen Črnigoj dobiva zgolj drobtinice, tako da bi lahko v tem prestopnem roku zamenjal okolje, je v nedeljo remizirala (1:1) v Parmi. Za Črnigoja, ki ga zaradi poškodbe ni bilo v postavi, se denimo zanima drugoligaš Cosenza, ki je na seznam želja uvrstila še enega slovenskega legionarja v Italiji, nogometaša drugoligaša Cremoneseja Žana Majerja.

Napoli je po preobratu s 3:2 slavil v Bergamu. Foto: Guliverimage

Derbi preobratov Napoliju

Derbi tretje in prve ekipe lige se je v soboto razpletel po željah Neapeljčanov. Ti so v Bergamu s 3:2 ugnali Atalanto in povišali prednost pred tekmeci na lestvici. Domači so bolje začeli, v 16. minuti je najboljši strelec serie A Mateo Retegui dosegel 14. gol v sezoni. Napoli je že do polčasa obrnil izid, potem ko sta zadela Matteo Politano v 27. in Scott McTominay v 40. minuti. V 55. minuti je izenačil Ademola Lookman. To je bil njegov deseti gol v sezoni, z osmim pa je dvoboj odločil Romelu Lukaku v 78. minuti.

Juventus ostaja neporažen v serie A. Foto: Guliverimage

Juventus ostal neporažen

Juventus je na 180. derbiju proti Milanu v prvenstvu v soboto zabeležil 69. zmago, medtem ko so rdeče-črni ostali pri 53. Za slavje še naprej neporažene stare dame sta zadela Samuel Mbangula v 59. in rezervist Timothy Weah v 64. minuti.

Juventus sicer zaradi 13 neodločenih izidov še naprej ne preti najboljšim v prvenstvu, a je po osmi zmagi začasno napredoval na četrto mesto, potem ko je zbral 37 točk. Milan je ostal osmi z 31.

Udinese se bo z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem v ponedeljek mudil pri Comu.

Italijansko prvenstvo, 21. krog:

Petek, 17. januar:

Sobota, 18. januar:

Nedelja, 19. januar:

Lestvica: