Neverjetno! V pokalu nizajo senzacije, v serie A pa še brez zmage.

Nogometaši Cremoneseja so v pokalu nazadnje v Rimu premagali Romo, v serie A pa niso zmagali v 21 nastopih niti enkrat. Foto: Guliverimage

Nogometaši Lecceja so v uvodni tekmi 21. kroga v gosteh premagali Cremonese, ki tako ostaja na zadnjem mestu. V tej sezoni sploh še ni zmagal, v pokalu pa mu gre neprimerno bolje, saj se je senzacionalno uvrstil v polfinale, pri tem pa izločil v gosteh Napoli in Romo. Vodilni Neaplječani bodo v času nedeljskega kosila gostovali pri Spezii Tia Cipota, zvečer pa sledi poslastica kroga, ''derby della Madonnina'' med Interjem in Milanom. Ranjeni Juventus bo na delu šele v torek, gostoval bo pri Salernitani, pri kateri se dokazuje tudi Domen Črnigoj.