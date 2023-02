Nov udarec za italijanskega velikana, ki mu grozi celo slovo

Juventus je kazen dobil zaradi umetno napihnjenih prestopov, s katerimi je poskušal v okviru pravil držati poslovanje kluba. Klub naj bi kljub drugačnemu dogovoru na skrivaj plačeval igralce tudi v zgodnjem obdobju koronske krize. Tožilec v primeru je trdil, da je Juventus napačno prikazoval izgube med letoma 2018 in 2020, zlasti v zvezi z zneskom, pripisanim prodaji igralcev. Za to je bil visoko kaznovan in je iz prve četverice padel na sredino lestvice.

Kot da to še ni bilo dovolj, zdaj Juventusu grozi nova kazen. Corriere dello Sport trdi, da bodo tožilci FIGC zahtevali, da se Juventusu odvzame vsaj 20 točk serie A zaradi zelo spornega izplačevanja plač med pandemijo.

Med pandemijo je Juventus uradno izjavil, da so se igralci strinjali, da se bodo odrekli štirim mesečnim plačam, da bi klubu pomagali med pandemijo.

Vendar pa razna sporočila prek aplikacije WhatsApp, ki so jih potrdili tudi igralci, vključno z Matthijsom de Ligtom in Mattio De Scigliom, kažejo, da se tako igralci kot klub tega niso držali v celoti. Igralci naj bi se odpovedali enomesečni plači, preostanek pa prejeli v različnih oblikah, kot so bonusi in sponzorski posli, s čimer naj bi jim dejansko plačali "pod mizo", da bi klubu pomagali uravnati finančno situacijo.

V primeru nove kazni, s katero naj bi Juventusu odvzeli še 20 točk, bo klub padel na zadnje mesto, s tem pa mu grozi tudi izpad iz serie A.

