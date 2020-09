Inter s Handanovićem na zaostali tekmi proti novincem, Lazio gosti Atalanto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V derbiju 2. kroga italijanskega prvenstva sta se sicer Roma in Juventus v Rimu razšla z 2:2. Na lestvici vodi Napoli, ki je v nedeljo nadigral Genoo, za katero je Miha Zajc odigral 54 minut. Neapeljčani so zmagali kar s 6:0. Drugo zaporedno zmago sta dočakala tudi Verona in Milan. Parma z Jasminom Kurtićem je v ponedeljek visoko izgubila na gostovanju pri Bologni.

Drugi krog se je začel s prepričljivo zmago Atalante, pri kateri še vedno ne igra Josip Iličić, nad Torinom (4:2). Cagliari Valterja Birse, ki ga ni bilo v postavi, je moral priznati premoč Laziu, Benevento Dejana Vokića (na klopi) pa je ugnal Sampdorio. Inter Samirja Handanovića se je spopadel s Fiorentino in zmagal. Mreža slovenskega vratarja se je zatresla trikrat, a to črno-modrih ni zmotilo do pomembne zmage.

Juventus je v Rimu proti Romi dvakrat zaostajal, obakrat je gostitelje v prednost popeljal francoz Jordan Veretout, a je dvakrat izenačil. To je storil s pomočjo dvakratnega strelca Cristiana Ronalda, ki je po dveh krogih tudi najboljši strelec serie A. Državni prvaki iz Torina so zadnji zadetek dosegli z igralcem manj. V 62. minuti so ostali brez izključenega Adriena Rabota.

Italijansko prvenstvo, 2. krog: Sobota, 26. september:

Torino : Atalanta 2:4 (2:3)

Belotti 11., 43.; Gomez 13., Muriel 21., Hateboer 42., De Roon 54.

Josip Iličić (Atalanta) ni kandidiral za nastop.



Cagliari : Lazio 0:2 (0:1)

Lazzari 4., Immobile 74.

Valter Birsa (Cagliari) ni kandidiral za nastop.



Sampdoria : Benevento 2:3 (2:1)

Quagliarella 8., Colley 18.; Caldirola 33., 72., Letizia 88.

Dejan Vokić (Benevento) je tekmo spremljal s klopi za rezerve. Inter : Fiorentina 4:3 (1:1)

Martinez 45+2, Ceccherini 52./a.g., Lukaku 87., D'Ambrosio 89.; Kouame 3., Castrovilli 57., Chiesa 63.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo. Nedelja, 27. september:

Spezia : Sassuolo 1:4 (1:1)

Galabinov 30.; Djuričić 12., Berardi 64./11m, Defrel 66., Caputo 76.



Verona : Udinese 1:0 (0:0)

Favilli 57.



Napoli : Genoa 6:0 (1:0)

Lozano 10., 65., Zielinski 46., Mertens 57., Elmas 69., Politano 72.

Miha Zajc (Genoa) je odigral 54 minut.



Crotone : AC Milan 0:2 (0:1)

Kessie 45./11-m, Diaz 50.



Roma : Juventus 2:2 (2:1)

Veretout 31./11-m, 45.; Ronaldo 44./11-m, 69.; R.K.: Rabiot 62./Juventus Ponedeljek, 28. september:

Bologna : Parma 4:1 (2:0)

Soriano 16., 30., Skov Olsen 56., Palacio 90+1; Hernani 67.; RK: Iacoponi 76./Parma Zaostale tekme 1. kroga: Sreda, 30. september:

18.00 Udinese - Spezia

18.00 Benevento - Inter Milano

20.45 Lazio - Atalanta