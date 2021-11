Handanović po tisto, kar ni uspelo še nikomur v tej sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za koga bo srečen, za koga pa nesrečen 13. krog serie A? Vodilni in še vedno neporaženi dvojec, ki ga v Italiji sestavljata Napoli in Milan, bo imel zelo zahtevno delo. Neapeljčani bodo v nedeljskem derbiju na San Siru gostovali pri Handanovićem Interju, Milančani pa dan poprej v Firencah, kjer jih čaka vroči srbski napadalec Dušan Vlahović. V uvodnem dejanju bo Atalanta z Josipom Iličićem skušala v Bergamu upravičiti vlogo favorita proti Spezii.

Pred Atalanto je zelo pomemben teden. Boginja se bo skušala z domačo zmago proti Spezii zasidrati na četrtem mestu, nato pa jo v sredo čaka gostovanje pri švicarskem prvaku Young Boys v ligi prvakov. Zaradi tega bi lahko Josip Iličić, v zadnjem obdobju eden najboljših igralcev Atalante in slovenske reprezentance, obstal na klopi in na srečanju s Spezio dobil priložnost v nadaljevanju srečanja, na njegovem mestu pa bi lahko od prve minute zaigral Ukrajinec Ruslan Malinovsky.

Josip Iličić bo z Atalanto najprej gostil v Spezio, v sredo pa ga čaka evropska tekma v Bernu. Foto: Guliverimage

Sobota ponuja dva velika spopada. Juventus, ki mu v tej sezoni ne gre najbolje, saj zaseda šele osmo mesto in za vodilnim dvojcem zaostaja kar 14 točk, se odpravlja na vroče gostovanje v Rimu. Na Olimpicu se bo pomeril z Laziem, nato pa bo Fiorentina skušala prizadejati Milanu prvi poraz v tej sezoni. Pri gostiteljih veliko stavijo na razigranega Srba Dušana Vlahovića, ki je pred dnevi pomagal izbrani vrsti do senzacionalne zmage v Lizboni in preboja na SP 2022 v Katar.

V nedeljo bo veliki derbi kroga na San Siru. Branilec naslova Inter bo izzval Neapeljčane, ki so v 12 krogih zbrali kar 32 točk, njihova mreža špa se je zatresla le štirikrat. Bodo gostitelji na čelu s kapetanom Samirjem Handanovićem izkoristil prednost domačega igrišča?

Domen Črnigoj opravlja individualne treninge in še ni nared za nastop na gostovanju Venezie v Bologni, Vid Belec jo bo skušal v Salernu zagosti nekdanjim soigralcem iz Genove, Petar Stojanović in Leo Štulac pa bosta v ponedeljek gostovala pri Veroni, ki pod vodstvom Hrvata Igorja Tudorja igra odlično in je prekrižala načrte že mnogim favoritom.

Italijansko prvenstvo, 13. krog: Sobota, 20. november:

15.00 Atalanta (Josip Iličić) - Spezia

18.00 Lazio - Juventus

20.45 Fiorentina - Milan



Nedelja, 21. november:

12.30 Sassuolo - Cagliari

15.00 Bologna – Venezia (Domen Črnigoj)

15.00 Salernitana (Vid Belec) - Sampdoria

18.00 Inter Milan (Samir Handanović) - Napoli

20.45 Genoa – Roma Ponedeljek, 22. november:

18.30 Verona – Empoli (Petar Stojanović, Leo Štulac)

20.45 Torino – Udinese