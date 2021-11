Podvig Črnigoja in Venezie, Iličić na Sardiniji uresničil cilj

V nedeljo smo že v času kosila na delu videli Domna Črnigoja, ki je z Venezio gostil Romo Joseja Mourinha. Benečani so se veselili zmage s 3:2, Črnigoj pa je odigral prvi polčas. Gostitelji so mrežo Rimljanov zatresli že v tretji minuti z golom Mattia Caldare, a so na odmor s prednostjo vendarle odšli gostje. Še v prvem polčasu sta namreč za Romo zadela Eldor Šomurodov (43.) in Tammy Abraham (45.). V drugem polčasu pa sta za preobrat poskrbela Mattia Aramu (65.) in David Okereke (74.). Roma je ostala na petem mestu 12 točk od vodilnih klubov, Venezia pa je vknjižila tretjo zmago in je napredovala na 14. mesto.

V soboto je bil izmed slovenskih legionarjev v serie A na delu Josip Iličić, ki je z Atalanto gostoval pri Cagliariju in zmagal z 2:1. Kranjčan je začel dvoboj na klopi, v igro pa vstopil v 63. minuti, ko je bil že dosežen končni rezultat. V 76. minuti se mu je ponudila zrela priložnost za zadetek, a mu je vratar Cagliarija Alessio Cragno preprečil veselje. Atalanta zaseda četrto mesto na lestvici.

Genoa je v uvodnem srečanju 11. kroga v petek remizirala pri Empoliju (2:2), klub iz Genove, ki se v prvenstvu nahaja na skromnem 17. mestu in je še devetič zapored v domačem prvenstvu ostal brez zmage, pa je odpustil 57-letnega italijanskega trenerja Davideja Ballardinija. Italijanski novinar Fabrizio Romano poroča, da ga bo nasledil ukrajinski zvezdnik Andrij Ševčenko in sklenil pogodbo do leta 2024. Ševčenko je še letos vodil ukrajinsko reprezentanco na Euru in jo popeljal v četrtfinale.

Vid Belec se bo s Salernitano udaril z drugim rimskim velikanom Laziem, zanimivo pa bo tudi v Neaplju, kamor k vodilnemu moštvu lige prihaja Verona z razigranim Giovannijem Simeonejem na čelu.

Italijansko prvenstvo, 12. krog: Petek, 5. oktober:

Empoli : Genoa 2:2 (0:1)

Di Francesco 62., Zurkowski 72.; Criscito 13./11m, Bianchi 89.

Leo Štulac (Empoli) je igral do 59. minute, Petar Stojanović (Empoli) zaradi kazni zaradi kartonov ni bil v kadru. Sobota, 6. november:

Spezia : Torino 1:0 (0:0)

Sala 58.



Juventus : Fiorentina 1:0 (0:0)

Cuadrado 90.+1; R.K.: Milenković 73./Fiorentina



Cagliari : Atalanta 1:2 (1:2)

Joao Pedro 27.; Pašalić 6, Zapata 43.

Josip Iličić (Atalanta) je vstopil v igro v 63. minuti. Nedelja, 7. november:

Venezia : Roma 3:2 (1:2)

Caldera 3., Aramu 65./11-m, Okereke 74.; Šomurodov 43., Abraham 45.+1

Domen Črnigoj (Venezia) je igro zapustil v 46. minuti tekme. 15.00 Sampdoria - Bologna

15.00 Udinese - Sassuolo

18.00 Lazio - Salernitana (Vid Belec)

18.00 Napoli - Verona

20.45 AC Milan - Inter (Samir Handanović)