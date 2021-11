Mladi zvezdnik Napolija si je zlomil kost očesne votline ter ličnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nigerijski napadalec italijanskega Napolija Victor Osimhen si je ob silovitem trčenju s slovaškim branilcem Interja Milanom Škriniarjem zlomil več kosti po obrazu, po derbiju italijanskega prvenstva poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je velik udarec za Napoli, ki je v nedeljo v 13. krogu doživel prvi poraz v tej sezoni. Praznih rok je ostal na San Siru proti Handanovićevem Interju (2:3).

V izjavi za javnost so iz vrst Napolija sporočili, da si je 22-letni Victor Osimhen zlomil kost očesne votline ter ličnico. Čeprav niso zapisali, koliko časa bo napadalec odsoten, ga čaka daljše okrevanje.

Do trčenja med Osimhenom in Slovakom Milanom Škriniarjem je prišlo na začetku drugega polčasa, Nigerijec pa je s pomočjo zdravniškega osebja na nogah, a vidno pretresen, zapustil zelenico San Sira. Osimhen je v tej sezoni italijanskega državnega prvenstva dosegel pet golov, še štiri pa je dodal v evropski ligi.

Derbi lanskih prvakov in vodilnega moštva te sezone so sicer dobili nogometaši Interja s 3:2 in se Napoliju ter mestnemu tekmecu Milanu (oba 32 točk) približali na štiri točke zaostanka.