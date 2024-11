Bijol proti najboljšemu napadu in najboljšemu strelcu

Dvanajsti krog italijanske serie A sta v četrtek zvečer odprla Genoa in Como. Najzanimivejši tekmi bosta v nedeljo, ko Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem gostuje pri najboljši napadalni ekipi v ligi Atalanti (12.30), Inter pa gosti Napoli (20.45).

V Bergamu že vlada prava evforija. Foto: Reuters Atalanta je trenutno najbolj vroča ekipa italijanske prve lige. Dobila je zadnjih pet tekem in pri tem zabila kar 18 golov. V minulem krogu je s 3:0 premagala tudi vodilno ekipo Napoli, za katero zdaj zaostaja samo še za tri točke. Med tednom je zmagala tudi v ligi prvakov, z 2:0 proti Suttgartu. Mateo Retegui je z 11 goli z naskokom najboljši strelec serie A. Atalanta je na 11 tekmah zabila kar 29 golov. Proti Udineseju imajo nogometaši iz Bergama še posebej dober medsebojni izkupiček, saj tega dvoboja niso izgubili že 13 tekem (osem zmag in pet remijev). Če je Atalanta tretja na lestvici, je ekipa iz Vidma trenutno osma. Izgubila je zadnji dve tekmi, z Venezio in Juventusom.

V nedeljo zvečer bosta za prvo mesto na lestvici igrala zadnja dva italijanska prvaka, Inter in Napoli. Milančani imajo točko zaostanka.

