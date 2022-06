Italijanski prvak potrdil, da ga bodo kupili Američani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nakup kluba bodo opravili najpozneje do septembra.

Nakup kluba bodo opravili najpozneje do septembra. Foto: Reuters

Italijanski nogometni prvak Milan je na svoji spletni strani potrdil, da bo prodan ameriški investicijski družbi RedBird Capital Partners. Slednja in sedanji lastnik Elliott Advisors sta se dogovorila o prodaji kluba, katerega vrednost je 1,2 milijarde evrov.

Milan je v nedavno končani sezoni serie A osvojil naslov po 11 letih. Nakup kluba se bo dokončal poleti in ne pozneje kot septembra. Elliott bo po prodaji obdržal manjši delež delnic in sedež v upravi kluba. S tem se bo nadaljevalo partnerstvo teh dveh organizacij iz zadnjih štirih let.

Elliott’s Letter of Gratitude to AC Milan 💌



View here ➡️ https://t.co/Ks8cesLeby pic.twitter.com/YeVsQFh1W5 — AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

RedBird je že aktiven v športu, kot investitor v Fenway Sports Group je lastnik Liverpoola in Boston Red Sox, ameriške baseball ekipe. Ima v lasti tudi večno delnic francoskega kluba Toulouse.