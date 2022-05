Ibrahimović naslov prvaka posvetil posebni osebi

Zlatan Ibrahimović, ki bo oktobra praznoval 41. rojstni dan, se je zabave ob proslavljanju scudetta udeležil s penino in kubanko, ob tem pa spregovoril tudi o svoji nogometni prihodnosti.

"Če se bom fizično dobro počutil, potem bom nadaljeval nogometno kariero. Kadar sem na terenu, sem tisti, ki naredi razliko," je bil v svoji izjavi samozavesten Šved bosanskih korenin, ki je v tej sezoni v 1.167 minutah na nogometni zelenici zabil osem golov.

Švedski reprezentant, ki je v svoji karieri nosil drese Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Barcelone, Interja, PSG-ja, Manchester Uniteda in LA Galaxja, je trofejo posvetil svojemu agentu Mini Raioli, ki je nedavno umrl zaradi bolezni pljuč. "To je za Raiolo. Želel me je videti igrati v Milanu, rekel mi je, da lahko rešim klub in ga vrnem na najvišjo raven. Kaj bi mi svetoval? Da igram še deset let in pri tem zaslužim čim več denarja," se je pošalil Ibrahimović.

Paoliju sredi proslavljanja ukradli medaljo

Italijanski časnik La Gazetta dello Sport je sicer aprila poročal, da bo Ibrahimović v primeru osvojitve naslova končal nogometno kariero in se preselil v strokovni štab trenerja Stefana Paolija, če bo ta ostal na trenerski klopi Milana.

Mimogrede, Paoliju so med proslavljanjem scudetta ukradli zmagovito medaljo, ki mu ogromno pomeni, saj je edina. "Na proslavljanju so mi ukradli medaljo: če lahko zaprosite javno, naj mi jo vrnejo, bi bil zelo vesel in hvaležen. To je edina medalja, ki jo imam," je dejal za časnik La Repubblica.

