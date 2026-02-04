Inter zaradi olimpijskih iger ostal brez velike prednosti

Pot do Rima, ki bo 13. maja gostil finale letošnjega italijanskega pokala, postaja vse zahtevnejša. Četrtfinale se začenja na U-Power stadionu v Monzi, kjer bo Inter gostil Torino, saj je San Siro rezerviran za slovensko otvoritev zimskih olimpijskih iger. V četrtek se bosta za polfinale pomerila še Atalanta in Juventus, dve tekmi pa bosta na sporedu prihodnji teden. Napoli bo gostil Como, branilka naslova Bologna pa Lazio.

Inter se je s Torinom pomeril v prvem krogu letošnje sezone italijanske serie A in slavil zanesljivo zmago (5:0). Z zanesljivo zmago so si nerazzurri priigrali tudi napredovanje v četrtfinale pokala; Venezia je padla s 5:1.

Pot Torinčanov je bila bolj kaotična, četa Marca Baronija je slavila minimalni zmagi nad Modeno in Piso, v osmini finala pa je s 3:2 na Olimpicu ugnala še Romo. Minuli vikend je s težko prigarano zmago nad Leccejem prekinila niz štirih zaporednih porazov v prvenstvu.

Enačba je torej jasna, Inter v obračun vstopa v vlogi izrazitega favorita in vse razen slavja črno-modrih bi bilo veliko presenečenje. Toda velika presenečenja so v pokalu še kako mogoča, sploh če o napredovanju odloča zgolj 90 minut nogometne igre na nevtralnem prizorišču.

