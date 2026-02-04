Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sreda,
4. 2. 2026,
15.15

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Thermometer Blue 0,00

Lazio Bologna Napoli Juventus Atalanta Inter Milano italijanski pokal

Sreda, 4. 2. 2026, 15.15

1 ura, 26 minut

Italijanski pokal, četrtfinale

Inter zaradi olimpijskih iger ostal brez velike prednosti

Avtor:
Ž. L.

Inter Milan, liga prvakov | Inter lovi svoj 10. naslov pokalnega prvaka Italije. | Foto Guliverimage

Inter lovi svoj 10. naslov pokalnega prvaka Italije.

Foto: Guliverimage

Pot do Rima, ki bo 13. maja gostil finale letošnjega italijanskega pokala, postaja vse zahtevnejša. Četrtfinale se začenja na U-Power stadionu v Monzi, kjer bo Inter gostil Torino, saj je San Siro rezerviran za slovensko otvoritev zimskih olimpijskih iger. V četrtek se bosta za polfinale pomerila še Atalanta in Juventus, dve tekmi pa bosta na sporedu prihodnji teden. Napoli bo gostil Como, branilka naslova Bologna pa Lazio.

Inter se je s Torinom pomeril v prvem krogu letošnje sezone italijanske serie A in slavil zanesljivo zmago (5:0). Z zanesljivo zmago so si nerazzurri priigrali tudi napredovanje v četrtfinale pokala; Venezia je padla s 5:1.

Pot Torinčanov je bila bolj kaotična, četa Marca Baronija je slavila minimalni zmagi nad Modeno in Piso, v osmini finala pa je s 3:2 na Olimpicu ugnala še Romo. Minuli vikend je s težko prigarano zmago nad Leccejem prekinila niz štirih zaporednih porazov v prvenstvu.

Enačba je torej jasna, Inter v obračun vstopa v vlogi izrazitega favorita in vse razen slavja črno-modrih bi bilo veliko presenečenje. Toda velika presenečenja so v pokalu še kako mogoča, sploh če o napredovanju odloča zgolj 90 minut nogometne igre na nevtralnem prizorišču.

Italijanski pokal, četrtfinale:

Sreda, 4. februar:

Četrtek, 5. februar:

Torek, 10. februar:

Sreda, 11. februar:

Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?

15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria 
3 - Bologna, Parma 

Lazio Bologna Napoli Juventus Atalanta Inter Milano italijanski pokal
