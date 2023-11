Stojanovićeva Samdoria izpadla, zabil jim je Ikwuemesi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na italijanskih zelenicah se obetajo vse prej kot dolgočasni pokalni obračuni. Zmagovalci se bodo uvrstili v osmino finala, kjer jih čaka osem najboljših italijanskih klubov. Žan Majer za Cremonese ni igral, Cittadello so premagali po podaljšku (2:1), Petar Stojanović, ki je v tej sezoni v pokalu že izpadel z Empolijem, pa ni igral za svoj novi klub Sampdorio, ki je z 0:4 izgubila proti Salernitani. Prvi gol za slednje je dal nekdanji član Celje Charlie Ikwuemesi.

V sredo bo Domen Črnigoj z Reggiano gostoval pri Genoi, Lecce bo gostil Parmo, pri kateri v napadu nastopa Tjaš Begić, na vratih pa ima vlogo rezervnega vratarja Martin Turk. Parmi gre odlično v serie B, kjer je na prvem mestu.

Tio Cipot se bo mudil na gostovanju pri prvoligašu Sassuolu. Foto: AP / Guliverimage Udinese je v prvenstvu štirikrat zapored remiziral, tokrat, ko se bo potegoval za preboj med 16 najboljših v pokalu in skušal izkoristiti prednost domačega igrišča, pa bo skušal ugnati Cagliari. V prvi postavi velja pričakovati oba slovenska reprezentanta, Jako Bijola in Sandija Lovrića, morda pa bosta na svojo priložnost na klopi podobno kot v 1. krogu pokala čakala tudi obetavna najstnika David Pejičić in Bor Žunec. Goste vodi sloviti Claudio Ranieri.

V četrtek bo mladi slovenski reprezentant Tio Cipot s Spezio gostoval pri Sassuolu, 19-letni Matjaž Kamenšek Pahić, ki pri Frosinoneju še čaka na prvenec, pa bo v sklepnem dejanju 2. kroga italijanskega pokala gostoval pri Torinu.

Osem najboljših italijanskih ekip iz prejšnje sezone (Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, Lazio, Roma, Juventus in Napoli) se bo tekmovanju pridružilo v osmini finala.

Italijanski pokal, 2. krog:

Torek, 31. oktober:

Sreda, 1. november:

Četrtek, 2. november: