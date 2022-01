Iran bo še šestič zaigral na SP, uspeh pozdravile tudi navijačice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Irana so si priborili še šesti nastop na svetovnem prvenstvu, tretji zapored.

Nogometaši Irana so si priborili še šesti nastop na svetovnem prvenstvu, tretji zapored. Foto: Guliverimage

Iranska nogometna reprezentanca bo šestič in tretjič zapovrstjo nastopila na nogometnem svetovnem prvenstvu. Odločilni gol je prispeval napadalec Porta Mehdi Taremi. Na stadionu Azadi v Teheranu je v 48. minuti poskrbel za minimalno zmago z 1:0 nad Irakom ter Irancem zagotovil pot na letošnji mundial v Katarju.

Šlo je za tretji del azijskih kvalifikacij, v katerih so Iranci zmagali na šestih od sedmih tekem, remizirali so proti drugouvrščeni Južni Koreji.

Ekipa Melli se je utrdila na vrhu lestvice skupine A z 19 točkami, dve točki manj ima Južna Koreja na drugem mestu.

Irance od februarja 2020 vodi Hrvat Dragan Skočić, ki je med januarjem 2007 in julijem 2008 vodil ljubljanski Interblock, pred tem pa je bil trener na Reki. Iranci s Skočićem na klopi se ponašajo z nizom enajstih zmag in enim remijem.

Irak, ki ga je do avgusta lani vodil nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, ostaja brez zmage in na lestvici zaseda peto mesto s štirimi točkami. Slabša od Iraka je le Sirija. Libanon ima pet točk, Združeni arabski emirati na tretjem mestu devet točk. Na SP neposredno potujeta prvi dve ekipi.

Kvalifikacijsko tekmo so si na stadionu Azadi v Teheranu lahko ogledale tudi nogometne navijačice. Foto: Guliverimage

Katanca je avgusta lani na iraški klopi zamenjal Nizozemec Dick Advocaat, ki pa ga je po zgolj štirih mesecih nadomestil Črnogorec Željko Petrović.

Iran je v preteklosti že petkrat igral na svetovnem prvenstvu, in sicer v letih 1978, 1998, 2006, 2014 in 2018, medtem ko je Irak prvič in zadnjič sodeloval v Mehiki leta 1986. Iran na svetovnem turnirju še nikoli ni presegel skupinskega dela.

Preberite še: