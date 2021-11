"Brez posredovanja Sarkozyja pri Platiniju Katar SP ne bi nikoli dobil"

"Brez posredovanja Sarkozyja (takratni francoski predsednik, op. STA) pri Platiniju, Katar prvenstva ne bi nikoli dobil," je v intervjuju za francoski časnik Le Monde povedal Švicar. "To je bilo prvič v zgodovini, da je imelo politično posredovanje vpliv na spremembo pri nogometni odločitvi."

Platini zavrača obtožbe

Vse te trditve pa je za isti časnik zavrnil Platini. "Vse to je sovraštvo, blatenje in zloba. Dovolj je. Že pet let Sepp Blatter ponavlja te lažnive in neosnovane trditve. Mislil sem, da ga bo starost spametovala in ga pripeljala do resnice. Kar trdi, je popolnoma neresnično."

Blatter pri navajanju dejstev o podelitvi SP, tega je Katarju zaupala Fifa in ne Uefa, vedno znova navaja srečanje Platinija z Nicolasom Sarkozyjem in zdajšnjim emirjem Katarja Tamima bin Hamada Al Tanija 23. novembra 2010, ki naj bi odločno vplivalo na podelitev prvenstva 2. decembra istega leta Katarju.

"Pri podelitvi SP je možno, da se pojavijo denarni tokovi"

Blatter trdi, da je Katar na tem srečanju dobil štiri glasove iz Evrope, tudi Platnijevega, kar je bilo odločilno. Platini pa vedno znova ponavlja, da ni šlo za vpliv politike. V zvezi s tem so se pojavili tudi očitki o korupciji proti temu nekdanjemu odličnemu nogometašu Francije. Leta 2019 ga je v zvezi s tem policija celo priprla.

V zvezi z možno korupcijo znotraj izvršnega odbora Fifa pa je Švicar za časnik še povedal. "Nisem ne moralist, ne spovednik. A pri dodelitvi tako pomembnega dogodka, kot je nogometno svetovno prvenstvo, je seveda možno, da se pojavijo denarni tokovi in da kdo kaj pospravi v svoj žep." Blatter še pravi, da je sam glasoval za ZDA, saj je iz socialnega in klimatskega vidika zanj velika napaka, da SP prireja Katar.