Iličićeva čista desetka. Dobri, stari Josip je nazaj.

Brez skrbi, ne gre za "tistega" Josipa, ki pri nas 40 let po svoji smrti še kar straši. Beseda teče o nogometašu Josipu Iličiću in njegovi sijajni predstavi pri sobotni zmagi Atalante v Beneventu, po kateri danes v Italiji, deželi štirikratnih svetovnih prvakov, beremo o fantastični predstavi 32-letnega slovenskega reprezentanta. Po težavah, ki jih je lani imel, je očitno nazaj v stari formi. Super novica pred skorajšnjim začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022.

"Poker Atalante in fantastični Iličić: kakšen spektakel!" pišejo pri Tuttosportu. "Iličićev šov!" je v naslovu zapisala kultna Gazzetta dello Sport. "Super Atalanta, poker z Iličićevim podpisom," pa so na to, kdo je bil nesporni junak tretje prepričljive prvenstvene zmage Atalante v nizu, že v naslovu opozorili pri Corriere dello Sportu, edinem od treh italijanskih športnih časopisov, ki novice o sijajnih 87 minutah slovenskega reprezentanta ni uvrstil na naslovnico današnje izdaje.

V tej sezoni je v 14 nastopih v vseh tekmovanjih zabil tri gole in prispeval sedem asistenc. Foto: Guliverimage Podobne hvalospeve na račun številke 72 v dresu Atalante lahko najdete tudi v člankih vseh osrednjih italijanskih medijev, spletnih portalih z nogometno vsebino in, seveda, Twitterju. "Najboljši nogometaš na svetu!" je zapisal eden od navdušenih uporabnikov družabnega omrežja, na katerem več ne more čivkati Donald Trump. Malo je pretiraval, a ni bil edini.

Ples dolgonogega gorenjskega nogometnega virtuoza na igrišču stadiona Cira Vigorita Beneventa je bil tako eleganten in prepričljiv, da se jih je našlo še nekaj, ki trdijo, da boljšega od Josipa Iličića na svetu ni. V Bergamu zagotovo. Če bo njihova nova prva nogometna violina še naprej igrala podobno, bodo na svojega padlega junaka Alejandra Gomeza navijači Atalante kmalu pozabili.

"Iličić je bil neverjeten. Je nogometaš, ki je v napadu sposoben predvidevati poteze v naprej. Po težavah, ki jih je imel, se spet vrača na staro raven," je Iličića takoj po tekmi pohvalil trener Atalante Gian Piero Gasperini.

"Imamo veliko odličnih nogometašev, ampak on je nekaj drugega. Unikaten. Tako eleganten je z žogo v nogah, da se zdi, kot da bi letel po igrišču. Tako je dober, da mi povzroča glavobole," pa je o svojem slovenskem soigralcu povedal kolumbijski napadalec Atalante Luis Muriel, ki je tik pred koncem tekme postavil končni izid.

Kaj o njegovi predstavi v Beneventu pravijo številke?

Iličić se je v grobem v zapisnik tekme v Beneventu zapisal z golom in asistenco, toda podrobnejša analiza statistikov pravi, da je na igrišču ponudil še veliko več.

Užitek, ki ga ponuja Iličićev nogomet, je sicer težko opisati s številkami, a vseeno. Sofascore, ki ponuja rezultate v živo in podrobnejše analize najboljših nogometnih lig, je Iličićevo predstavo ocenil z najvišjo, številko 10. Ob golu in asistenci je prispeval še sedem ključnih podaj, ustvaril štiri velike priložnosti in desetkrat uspešno preigral v desetih poizkusih.



Mimogrede, v tej sezoni italijanskega prvenstva se je to, da bi en nogometaš desetkrat preigral nasprotnika na eni tekmi, zgodilo le dvakrat. Obakrat je uspelo Iličiću. Prvič konec oktobra lani, ko je prvič po povratku na igrišča odigral vseh 90 minut.

Only on two occasions has a player completed 10+ take-ons in Serie A this season:



◉ Josip Ilicic (10/16 vs. Sampdoria)

◉ Josip Ilicic (10/11 vs. Benevento, )



He does it again. pic.twitter.com/fgYK6Yxi5B — Squawka Football (@Squawka) January 9, 2021

Oceno deset je Iličiću izračunal tudi algoritem, ki ga ponuja Whoscored, še en portal, ki na podlagi velike statistične baze orisuje predstave igralcev nogometašev v najboljših ligah na svetu.

Vrnil se je v najbolj primernem trenutku

Iličić je spet v stari formi, zdaj lahko že z gotovostjo trdimo. Po psihičnih težavah, ki so ga sredi lanskega leta ravno na svojem nogometnem vrhuncu, se je marsikdo zbal, da ga nikoli več ne bo doživel. Po dveh golih in kar šestih asistencah na zadnjih petih tekmah, ki jih je v italijanskem prvenstvu odigral, lahko veselo ugotovimo: Jojo je nazaj! V najboljšem možnem trenutku, lahko še dodamo ob tem.

Če se je lanskoletni nepričakovan Iličićev padec zgodil ravno v nepravem času, pa lahko zdaj ugotovimo, da je ravno obratno. V staro formo je prišel tik pred obdobjem, ko sezona vstopa v ključno obdobje.

Konec meseca bo dopolnil 33. let, tako da bo imel letos verjetno zadnjo priložnost, da se uvrsti na veliko tekmovanje s Slovenijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po nizu sedmih tekem brez poraza in petih zmagah v tem obdobju se je Atalanta v italijanskem prvenstvu spet vmešala v boj za vrh. Če bo konca meseca, ko jo čaka derbi z vodilnim Milanom, premagala Genoo in Udinese, na kar seveda računa, bo na San Siro prišla kot kandidatka za naslov.

Potem je konec februarja na sporedu nov, za Atalanto največji spektakel. Prva tekma osmine finala lige prvakov proti 13-kratnemu evropskemu prvaku Real Madridu.

Že marca Iličića čaka nov, za nas še najpomembnejši izziv. Začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Če bo njegov najboljši nogometaš na reprezentančni zbor prišel v vsaj približno takšni formi, kot jo kaže v zadnjih tednih, se selektor Matjaž Kek zagotovo ne bo niti najmanj pritoževal.