Iličićeva druga italijanska pomlad in zadnja slovenska priložnost

"Žogo spet udarja tako, kot jo je pred tem. V prvem polčasu tekme proti Sassuolu je bil zelo kreativen in prisoten v igri. Pogosto je pri žogi in razigrava ekipo. Ko naredi napako, ne neha, ampak se potrudi, da je naslednjič boljši. Spet je tak, kot smo ga poznali," ga je pred današnjo tekmo, ko bo Atalanti v italijanskem prvenstvu nasproti stala Parma, pohvalil njen trener Gian Piero Gasperini, ki je z Atalanto s tekmo manj trenutno na sedem mestu prvenstvene lestvice.

Zmaga nad Parmo Jasmina Kurtića, ki je trenutno na 16. mestu in se bori za obstanek, je za Atalanto v lovu na mesta pri vrhu seveda nujna. Pri lovu na tri točke in podaljšanje niza neporaženosti, ki zdaj traja pet tekem, bo moštvo iz Bergama od prve minute računalo na polna pljuča, s tem pa tudi na gole in asistence Josipa Iličića.

Po vrnitvi pričakovano daleč od stare forme

Po vrnitvi po daljši odsotnosti ni kazal najboljše forme. Foto: Reuters Ta je po vrnitvi na igrišče kazal slabo formo in bil nekajkrat postavljen na stranski tir, na zadnjih treh tekmah v italijanskem prvenstvu pa je spet blestel in v vsega dveh urah in pol igre (na dveh tekmah je odigral polčas, na zadnji pa 62 minut) zbral gol in štiri asistence.

Pri zmagi nad Romo s 4:1 je bil z golom in dvema asistencama glavni junak, pri remiju z Bologno z 2:2 in zmagi nad Sassuolom s 5:1 v zadnjem prvenstvenem krogu pa se je izkazal z asistencama. Trenutno je pri učinku petih asistenc in dveh zadetkov v 12 nastopih v prvenstvu in ligi prvakov v tej sezoni.

Pred tem je po večmesečni odsotnosti zaradi psihičnih težav v sedmih nastopih zmogel le asistenco pri visoki zmagi nad danskim Midtjyllandom s 4:0 in gol na Anfieldu pri zmagi nad Liverpoolom z 2:0, kar je bil ob golu v majici Slovenije z enajstmetrovke pri zmagi nad Kosovom z 1:0 v ligi narodov njegov praktično edini zvezdniški trenutek od vrnitve na nogometne zelenice oziroma prekinitve nogometnega dogajanja ob izbruhu pandemije covid-19.

Pravljični meseci in pandemija, ki je uničila vse

Spomnimo, kaj je Iličiću uspevalo pred marčevsko zaustavitvijo (nogometnega) sveta. V 29 nastopih je v vseh tekmovanjih zabil kar 21 golov in prispeval še devet asistenc.

Takole je poziral po nepozabni tekmi četrtfinala lige prvakov proti Valencii na Mestalli, kjer je pri zmagi s 4:0 zabil vse štiri gole Atalante. Foto: Reuters

Za nepozabne trenutke, ki bodo šli v zgodovino slovenskega nogometa, je poskrbel predvsem na četrtfinalnih tekmah lige prvakov proti Valencii, ki ji je na dveh tekmah zabil pet golov. Kar štiri na povratni tekmi na Mestalli.

Po junijskem nadaljevanju sezone je brez vidnega učinka zaigral na petih tekmah italijanskega prvenstva, potem pa od julija do oktobra ni igral.

Iličićeva zadnja reprezentančna priložnost

Zdaj je Iličić očitno spet v pravi formi, kar je pred nadaljevanjem zanj izjemno pomembnega leta super novica. Že konec marca ga namreč čaka začetek v vsega osem mesecev strnjenih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju, še pred tem februarja in marca tekmi osmine finala lige prvakov proti Real Madridu.

Iličić je v reprezentanci debitiral avgusta 2010 na prvi tekmi Slovenije po njenem zadnjem nastopu na velikem tekmovanju, ob odprtju stadiona Stožice na prijateljski tekmi proti Avstraliji. Od takrat je sodeloval v petih kvalifikacijah za svetovna in evropska prvenstva, a je bila Slovenija vedno neuspešna. Za reprezentanco je odigral 67 tekem, zabil pa deset golov. Zadnjega pri zmagi nad Kosovom v ligi narodov v Ljubljani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Iličićeva dokončna in predvsem uspešna vrnitev po težavah, ki jih je imel, je seveda zelo dobrodošla tudi za selektorja Slovenije Matjaža Keka. Iličić je bil v zadnjih letih z naskokom najboljši slovenski reprezentant in je ob Janu Oblaku zagotovo nosilni steber slovenskih upov na novo veliko tekmovanje, na katerega zdaj čakamo že več kot desetletje.

Nazadnje smo ga doživeli leta 2010. Ravno takrat, ko se je v Palermu začel Iličićev silovit vzpon do statusa enega najboljših slovenskih nogometašev vseh časov. Danes je Iličić na pragu 33. leta, ki ga bo dopolnil konec meseca, uvrstitve na kakšno izmed velikih tekmovanj pa še ni dočakal. Ni skrivnost, da so kvalifikacije, ki so pred nami, skorajda zagotovo njegova zadnja reprezentančna priložnost in zadnja priložnost Slovenije z njim.

Gomezova zgodba v Bergamu je očitno končana