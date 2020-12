Se je v garderobi Atalante zgodilo celo fizično obračunavanje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gian Piero Gasperini in Alejandro Gomez

Prah, ki ga je v Bergamu dvignil spor med trenerjem in kapetanom Atalante, se še ni polegel. Zdaj so stvari dodatno razburkali pri sloviti Gazzetti dello Sport, pri kateri trdijo, da je med polčasom tekme lige prvakov proti Midtjyllandu med Gian Pierom Gasperinijem in Alejandrom Gomezom izbruhnilo celo fizično obračunavanje.

Je škoda, ki je nastala v odnosu med trenerjem in kapetanom Atalante, res nepopravljiva? Foto: Guliverimage

Škoda, ki je nastala, je nepopravljiva, danes pišejo pri Gazzetti dello Sport, pri kateri trdijo, da v odmevnem sporu med Gian Pierom Gasperinijem in Alejandrom Gomezom, sredi katerega se je v središču pozornosti nehote znašel tudi Josip Iličić, ni ostalo samo pri besedah, ampak je šlo celo dlje.

Prišlo naj bi celo do fizičnega obračunavanja med trenerjem in kapetanom Atalante, za katero je sicer sanjski teden. Še drugič ob svojem drugem nastopu v tem tekmovanju se je uvrstila v izločilne dele lige prvakov, v prvenstvu pa končala krajši niz brez zmage in suvereno, s 3:0 premagala Fiorentino.

Kaj je Gomeza na tisti tekmi proti Midtjllandu izpred 14 dni tako zmotilo? Trener naj bi se odločil za nekaj taktičnih sprememb in 32-letnega argentinskega zvezdnika premaknil bolj proti golu nasprotnika, a z natančnejšimi taktičnimi navodili in z veliko manj svobode v igri, kot je je vajen sicer. Gomez potem v prvih 45 minutah Gasperinijevih navodil menda ni upošteval, nato pa je ob polčasu počilo. Spomnimo, Argentinec v drugem polčasu ni igral, zamenjal pa ga je prav Iličić.

Alejandro "Papu" Gomez je v šestih letih za Atalanto odigral 251 tekem, zabil 59 golov in prispeval 71 asistenc. Foto: Guliverimage

Je Gomezove pravljice v Bergamu konec?

Navijači Atalante, ki jo že jutri čaka nova prvenstvena tekma proti Juventusu, se bojijo, da bo odmevni spor močno vplival na bergamsko nogometno pravljico, prav tako pa je vse več znakov, ki namigujejo na to, da Gomez v Bergamu prav dolgo ne bo več ostal. "Ko bom odšel, boste izvedeli resnico," je včeraj prek družabnih omrežij sporočil Gomez in še bolj spodbudil govorice, da bo odšel.

O sporu s prvim zvezdnikom so Gasperinija novinarji pričakovano spraševali tudi na današnji novinarski konferenci pred obračunom s Torinčani, a o tem ni želel govoriti. "Mediji lahko govorijo, kar in kolikor hočejo, mene pa trenutno zanima samo naša naslednja tekma proti Juventusu," je na vprašanje o novih podrobnostih dogajanja z Gomezom odgovoril 62-letni trener, ki je na klop Atalante iz Genoe prišel leta 2016 in jo v zadnjih treh letih trikrat popeljal v izločilne dele evropskih pokalov. Enkrat v ligi Europa, dvakrat pa v ligi prvakov, v kateri se je njegova Atalanta v prejšnji sezoni ustavila šele v četrtfinalu.