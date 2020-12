Namesto žreba v Bergamu še naprej v ospredju velik spor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spor med trenerjem Gian Pierom Gasperinijem in kapetanom Alejandrom Gomezom še naprej krati spanec navijačev Atalante. Foto: Guliverimage

Pri Atalanti so danes izvedeli nasprotnika, s katerim se bodo prihodnje leto potegovali za četrtfinale lige prvakov (nasproti bodo Josipu Iličiću in soigralcem stali 13-kratni evropski prvaki, nogometaši Real Madrida), a so v Bergamu še naprej bolj kot žreb v Nyonu v ospredju peripetije v ekipi, ki se je prejšnji teden še drugič ob svojem drugem nastopu prebila v izločilne dele najboljše evropske nogometne lige.

Razlog za to je, da se je prvič, odkar je v javnost prišel njegov domneven hud spor s trenerjem Gian Pierom Gasperinijem med polčasom tekme proti danskemu Midtjyllandu izpred 14 dni, oglasil glavni akter zgodbe. Alejandro Gomez je, kot smo to od športnikov v zadnjem času že navajeni, "spregovoril" z zapisom na Instagramu.

Vse bo jasno, ko bo odšel. Kdaj?

Foto: Guliverimage "Dragi navijači Atalante, tukaj vam pišem, ker nimam možnosti, da govorim z vami in se branim. Želim vam le povedati, da boste resnico izvedeli, ko bom odšel. Poznate me in veste, kakšna oseba sem. Rad vas imam, vaš kapetan," je skrivnostno zapisal 32-letni argentinski zvezdnik in se zatekel k ustaljeni praksi napovedovanja velikega razkritja nekoč, najverjetneje pa nikoli.

Bolj kot to, kaj se je zgodilo, pa navijače Atalante verjetno zanima, kdaj se bo zgodilo. Njegov odhod iz Atalante, namreč. Gomez ima pogodbo s prvoligašem iz Bergama do leta 2022, a so po tokratnem sporu z Gasparinijem, ki ga je med vrsticami po nedeljski prvenstveni zmagi nad Fiorentino potrdil tudi trener Atalante, številni prepričani, da bo odšel že prihodnji mesec, ko se odpre januarsko prestopno nogometno okno.

Gomez je k Atalanti iz ukrajinskega Metalista Harkiva prišel leta 2014, od takrat pa zanjo v 251 nastopih zabil 59 golov, prispeval kar 71 asistenc in postal ljubljenec njenih navijačev, od leta 2016 pa tudi njen kapetan. Z Atalanto se je v zadnjih treh sezonah trikrat uvrstil v izločilne dele evropskih prvakov. Enkrat v ligi Europa, že drugič v nizu pa letos še v ligi prvakov. Ob vzponu Atalante je dočakal tudi svojo mednarodno uveljavitev in pri 29 letih debitiral v argentinski reprezentanci.

Ni skrivnost, da se Josip Iličić z Argentincem odlično ujame tako na kot izven igrišč. Foto: Guliverimage

Gomezu na zadnjih dveh tekmah le 90 minut, Iličiću niti ena

Gomez je po "usodni" tekmi proti Midtjyllandu, na kateri ga je trener zamenjal ob polčasu (in ga s tem očitno močno razjezil), odigral vseh 90 minut na odločilni tekmi lige prvakov proti Ajaxu, medtem ko je v nedeljo proti Fiorentini obsedel na klopi. Pred tem bi morala Atalanta odigrati še prvenstveno tekmo proti Udineseju, ki je potem odpadla, na njej pa Gasperini na Gomeza ni računal. Tako kot Iličića, ki proti Ajaxu in Fiorentine ni igral niti minute, ga je pustil v Bergamu in ga ni popeljal na gostovanje v Videm.

Kaj sledi, bomo videli že v tem tednu, do božiča pa sploh. Do 23. decembra Atalanto namreč čaka zelo zgoščen spored v italijanskem prvenstvu. Že v sredo se bo udarila proti prvaku Juventusu v Torino, v nedeljo jo čaka še domača tekma proti Romi, že tri dni pozneje pa še zadnja tekma v letošnjem letu, gostovanje pri Bologni.

V prvenstvu je Atalanta, ki je v nedeljo prišla do prve prvenstvene zmage po treh tekmah čakanja, s tekmo manj trenutno sicer na osmem mestu lestvice.